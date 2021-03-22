Emlak Katılım, Türkiye'nin ilk ortaklığa dayalı sukuk ihracını gerçekleştirdi
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Emlak Katılım, Türkiye'nin ilk ortaklığa dayalı sukuk ihracını gerçekleştirdi

22.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:55
Emlak Katılım, Türkiye'nin ilk ortaklığa dayalı sukuk ihracını gerçekleştirdi

Türkiye Emlak Katılım Bankası, yaklaşık 47 milyon liralık ihraçla, Özel Fon Hesabı Havuzu üzerinden Türkiye'nin ilk emek-sermaye ortaklığına dayalı sukuk ihracını gerçekleştirdi.

Türkiye Emlak Katılım Bankası, yaklaşık 47 milyon liralık ihraçla, Özel Fon Hesabı Havuzu üzerinden Türkiye'nin ilk emek-sermaye ortaklığına dayalı sukuk ihracını gerçekleştirdi.

Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın açıklamasına göre, banka, sektörde bir ilki gerçekleştirerek katılım bankacılığına özel bir fon toplama yöntemi olan Özel Fon Hesabı Havuzu üzerinden Türkiye'nin ilk emek-sermaye ortaklığına dayalı sukuk ihracını yaptı.

Toplam 455 gün vadeli ve yaklaşık 47 milyon liralık sukuk ihracı, Emlak Katılım'ın yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ (Emlak VKŞ) üzerinden gerçekleştirildi.

Ortaklığa dayalı kira sertifikasından sağlanan fon, Özel Fon Hesabı Havuzu'nda murabaha, leasing, katılma hesabı ve katılım finans prensiplerine uygun yatırım araçlarında değerlendirilecek ve fonun Emlak VKŞ adına profesyonel bir şekilde yönetilecek.

Yatırımcılar, Emlak VKŞ üzerinden ortaklığa dayalı kira sertifikası satın alarak Özel Fon Hesabı Havuzu'nun getirisine ortak olabilecek ve vade sonunda/dönemsel getiri ödeme tarihlerinde Özel Fon Hesabı Havuzu'na yansıyan kar yatırımcılarla paylaşılabilecek.

"Ortaklığa ve risk paylaşımına dayalı sermaye piyasası araçlarını önemsiyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, kira sertifikalarının katılım bankaları açısından önemli bir fon toplama aracı olduğunu belirterek, Nisan 2020'den bugüne yaklaşık 7,6 milyar TL tutarlı 49 adet kira sertifikası ihracı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Katılım finansın özüne daha çok yakışan risk paylaşımı ve ortaklık temelli ürünlerin piyasada yer bulmasını ve gelişmesini önemsediklerini vurgulayan Bayraktar, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu minvalde 17-18 Mart'ta talep toplamasını gerçekleştirdiğimiz 455 gün vadeli, 5 dönemsel kar payı ödemeli ve yaklaşık 47 milyon TL tutarlı sukuk ihracıyla Türkiye'nin ilk emek-sermaye ortaklığına dayalı sukuk ihracını gerçekleştirdik. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Söz konusu ihraç, piyasadaki diğer kira sertifikası ihraçlarından farklı olarak yatırımcılara Emlak Katılım ile emek-sermaye ortaklığı (mudarebe) kurmalarına fırsat vermektedir."

Bayraktar, Şubat 2021'de Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldıkları 15 milyar TL tutarlı kira sertifikası ihraç tavanı onayı altında, bankanın büyümesine ve artan şube ağına paralel, bu yıl da ihraçları artırmaya, katılım finans prensiplerine uygun sermaye piyasası araçlarını geliştirmeye ve sektörün gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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