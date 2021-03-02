Emlak Katılım Osmanbey ve Kayseri Organize Sanayi şubeleri açıldı

Emlak Katılım, Osmanbey ve Kayseri Organize Sanayi şubelerini hizmete sundu.

Emlak Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, katılım finans sektörünün en genç üyesi olarak faaliyetlerini sürdüren Emlak Katılım, müşterilerinin bankacılık ihtiyaçlarını karşılamak üzere şube ağını genişletmeye devam ediyor.

İstanbul'da Osmanbey ve Kayseri'de ikinci şubesini hizmete sunan Emlak Katılım, İstanbul'da 27, Türkiye genelinde ise 58 şubeye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, Emlak Katılım'ın istikrarlı bir şekilde büyüyor olmasından memnuniyet duyduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Osmanbey ve Kayseri Organize Sanayi şubelerimizi müşterilerimizin hizmetine sunduk. İki şubemizin de ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Müşterilerimize bulundukları lokasyonlarda ulaşmayı amaçlamakla birlikte yaptığımız yatırımla yerel ekonomiye ve istihdama da katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda şube ağımızı genişletmeyi önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz. Emlak Katılım olarak sektörde sunulmayan hizmetler için yeni ürün geliştirmek suretiyle farklılaşmayı ve insanı odağına alan, sürdürülebilir bir hizmet modeli ile çevreye ve insana, katılım bankacılığı etik ilke ve uygulamaları doğrultusunda hizmet üretmeyi planlıyoruz."

Verilen bilgiye göre, şube ağını genişletirken dijitalleşen dünyanın gereksinimlerine de uygun olarak hareket eden banka, şubeye gitmeden banka hesabı açmayı mümkün kılan Emlak Katılım e-şube'yi hizmete sundu. Emlak Katılım e-şube sayesinde müşteriler, tamamen dijital kanal üzerinden hesap açabiliyor ve tüm bankacılık işlemlerini bu kanal üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Yakın zamanda hizmete sunduğu CepPOS uygulaması ile cep telefonlarını POS cihazına dönüştüren Emlak Katılım, işletmelere kolaylık sunarak müşterilerinin kredi kartı ya da banka kartından saniyeler içinde ödeme alabilmelerini sağlıyor. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlayan CepPOS ile sabit ücret, rulo masrafı, taahhüt ve kota hedefi olmaksızın tahsilatlar yapılabiliyor. Emlak Katılım müşterileri, şubeye gitmeden CepPos uygulamasını indirip kullanabiliyor.

Emlak Katılım, gayrimenkul devir işlemlerinin sorunsuz gerçekleşmesi için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile protokol imzalayarak Tapu Güvenilir Hesap uygulamasını hayata geçirdi. Bir ilke imza atarak hizmete sunduğu bu uygulama ile banka, gayrimenkul alım satım işlemlerini güvence altına alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu