Emlak Katılım, müşterilerini "Gümüş Katılma Hesabı" ile buluşturuyor
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Emlak Katılım, müşterilerini "Gümüş Katılma Hesabı" ile buluşturuyor

Emlak Katılım, müşterilerini 'Gümüş Katılma Hesabı' ile buluşturuyor
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Emlak Katılım, "Gümüş Katılma Hesabı" uygulamasını başlatıyor.

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Emlak Katılım, "Gümüş Katılma Hesabı" uygulamasını başlatıyor.

Türkiye Emlak Katılım Bankası açıklamasına göre, Gümüş Katılma Hesabı, gram türünde ve belirlenen vadelerle yatırılan gümüşlerin, gümüş katılma hesap havuzlarında değerlenmesi sonucunda sahibine kar payı getirisi sağlayan katılma hesabı olarak öne çıkıyor. Hesap açmak için alt limiti 5 bin ve 10 bin gram olarak belirlenen Gümüş Katılma Hesabı, aylık, 3 aylık ve 6 aylık vadelerle açılabiliyor. Emlak Katılım, hesap açmak isteyen müşterilerinden herhangi bir ücret veya komisyon talep etmiyor.

Emlak Katılım, fon kullandırımı sonucu elde edilen karı, müşteriyle önceden belirlenen kar paylaşım oranına göre müşteri hesaplarına aktarıyor. Gümüş Katılma Hesabı açtıran müşteri ne kadar getiri sağlayacağını önceden bilemiyor, vade sonundaki bakiye üzerinden kar payı alabiliyor. Katılma hesapları açılış alt limitinin altına düşmesi durumunda hesap kapanabiliyor veya hesap bakiyesi cari hesaba aktarılıyor. Gümüş Katılma Hesabı, 1 XAG = 1 gr gümüş (1000/1000 saflık) olarak işlem görüyor. Tüm vadeler için brüt kar payından yüzde 15 stopaj uygulanıyor. Katılım bankaları nezdinde gerçek kişiler tarafından açılan cari hesap ve katılma fonları anapara ve kar payı tutarları toplamının 150 bin TL'ye kadar olan kısmi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından garanti altına alınıyor.

Kıymetli maden alım-satım hacmini artırmayı hedefliyor

Gümüş Katılma Hesabı uygulamasıyla yeni müşteriler kazanmayı hedefleyen Emlak Katılım, uygulama sayesinde kıymetli maden alım-satım hacmini de artırmayı hedefliyor. Aynı zamanda uygulama ile Banka, fon havuzunda genişleme ve çeşitlilik sağlamayı planlarken, çapraz satış fırsatı oluşturmayı istiyor.

Gümüş Katılma Hesabı'nın müşteriye faydaları arasında, müşteri hesabında tuttuğu gümüş bakiyesine göre kar payı almak, daha yüksek bakiyeli hesaplarda daha fazla kar payı almak, müşteri hesabında gram türünden değerleneceği için kar payının yanı sıra gümüşteki değer artışından da müşterinin kazanımının olması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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