Emlak Katılım, mobil ödeme platformu CepPOS uygulamasını hizmete sundu
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Emlak Katılım, mobil ödeme platformu CepPOS uygulamasını hizmete sundu

24.02.2021 12:23 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:23
Emlak Katılım, mobil ödeme platformu CepPOS uygulamasını hizmete sundu

Emlak Katılım, iş yerlerinin kolay tahsilat yapmasına ve müşterilerin pratik bir şekilde ödeme yapabilmelerine imkan sağlayan CepPOS isimli ödeme platformunu müşterilerinin hizmetine sundu.

Emlak Katılım, iş yerlerinin kolay tahsilat yapmasına ve müşterilerin pratik bir şekilde ödeme yapabilmelerine imkan sağlayan CepPOS isimli ödeme platformunu müşterilerinin hizmetine sundu.

Emlak Katılım açıklamasına göre, CepPOS ile iOS, Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlar üzerinden banka ve kredi kartlarıyla tahsilat yapılabiliyor. Emlak Katılım müşterileri şubeye gitmeden CepPos uygulamasını indirip kullanabiliyor.

Emlak Katılım, başta KOBİ müşterileri olmak üzere hayata geçirdiği CepPOS'un pazardaki potansiyel hedef kitlesini, basit usul vergilendirme ile çalışan yiyecek üreticileri, beyaz eşya servisleri, toptancılar gibi müşteri adresinde satış, servis ve ürün teslimatı ve sahada yoğun tahsilat yapan iş yerleri ile mobil POS cihazı taşımak ve maliyetlerine katlanmak istemeyen küçük esnaflar olarak gösteriyor. Emlak Katılım, yeni uygulamasıyla müşterilerinin kredi ya da banka kartından kolaylıkla peşin veya taksitli olarak ödeme alabilmelerini hedefliyor.

"Müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, CepPOS uygulamasının müşterilerine pek çok olanak sunduğunu belirterek, "Gerek bireysel gerekse kurumsal tüm müşterilerimiz için dijitalleşmeyi odağına alan yenilikçi çözümler üretiyoruz. Bu ürün ve hizmetlerle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. CepPOS ürününü bu anlayışla hayata geçirdik. Bu uygulama sayesinde müşterilerimiz, tüm kredi ve banka kartlarından hızlıca tahsilat yapabilirken, finansal durumlarını kolaylıkla takip edebiliyor." ifadelerini kullandı.

Emlak Katılım CepPOS, tüm bankalara ait kredi kartlarıyla uyumlu çalışıyor. CepPOS, tek uygulama ile ulusal bankaların taksit özelliği olan tüm kredi kartlarına rekabetçi komisyon oranları ile taksitli satış yapabilme imkanı ve "3D Secure" özelliği ile güvenli ödeme hizmeti sunuyor.

Müşteriler uygulamayı kullanırken ciro taahhüt bedeli, aidat, kurulum bedeli, kira, depozito, sigorta gibi maliyetlere katlanmazken, fiziki pos cihazlarında yaşanan rulo bitmesi, cihaz arızaları gibi teknik sorunlarla da baş etmek zorunda kalmıyor. Üye iş yerinin çalışanları uygulamaya eklenerek, onların akıllı telefonları da kolayca tahsilat noktasına dönüşebiliyor. CepPOS, kredi kartı bilgileri tuşlanarak, SMS, e-posta ya da QR Kod ile link gönderme seçenekleriyle zaman ve mekan kısıtlaması olmaksızın tahsilat imkanı sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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