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Ekonomi

Emlak Katılım, kamu lojman satışlarında özel finansman desteği sunuyor

Emlak Katılım, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile imzaladığı protokol kapsamında, satışa sunulan yaklaşık 50 bin lojman için özel finansman desteği sağlıyor.

09.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:00
Emlak Katılım, kamu lojman satışlarında özel finansman desteği sunuyor

Emlak Katılım, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile imzaladığı protokol kapsamında, satışa sunulan yaklaşık 50 bin lojman için özel finansman desteği sağlıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Emlak Katılım, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yaklaşık 50 bin kamu lojmanının satışına dair finansman desteği için protokol imzaladı.

Protokol kapsamında, kamu lojmanı almak isteyenlere özel finansman desteği sunan Emlak Katılım, 120 ay vadeye kadar tüm vadelerde yüzde 0,87 oran ile konut finansmanı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, şunları aktardı:

"Faaliyetlerimize başlarken temel hedefimiz yerel üretimi destekleyecek, istihdama ve ekonomik büyümeye olumlu katkı sağlayacak adımlar atmaktı. Müşterilerimizin finansal ihtiyaçları için yenilikçi ürün ve çözümler üretirken, sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir finansman modelleri sunmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile imzaladığımız protokol kapsamında kamu lojmanları için özel finansman imkanı sunmaya başladık. Gerek kamu bankalarının gerekse katılım finans sektörü üyesi kuruluşların ülkemizin ekonomik kalkınmasında önemli bir role sahip olduğunu görüyoruz. Özellikle 2019 yılı içinde konut ve taşıt finansmanında gerçekleştirilen kampanyaların bunu net şekilde ortaya koyduğunu düşünüyoruz. Emlak Katılım olarak biz de sorumluluklarımızın farkındayız ve diğer kampanyalarda olduğu gibi bu süreçte de desteğimizi sonuna kadar vereceğiz. Kamu lojmanlarının satışından faydalanmak isteyenlere 120 aya kadar tüm vadelerde yüzde 0,87 oranlı finansman desteği sağlayacağız."

Verilen bilgiye göre, lojman satışlarında öncelikli satın alma hakkı, lojman içerisinde oturan kamu çalışanlarına verilmiş durumda. Kamu çalışanları oturdukları konutları ihale sonrası peşin ya da kredili olarak satın alabilecek. Satışın peşin yapılması durumunda ihale bedeli üzerinden yüzde 10 indirim uygulanıyor.

Kaynak: AA

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