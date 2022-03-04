Emlak Katılım, İstanbul'da 33 Türkiye genelinde 76 şubeye ulaştı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 33'üncü, Bursa'da 3'üncü şubesini hizmete açan Emlak Katılım, Türkiye genelinde toplam 76 şubeye ulaştı.

Emlak Katılım açıklamasına göre, banka yerel üretimi desteklemek, istihdama ve büyümeye olumlu katkı sağlamak hedefi ile yaptığı çalışmaları sürdürüyor.

Müşterilerinin finansal ihtiyaçları için yenilikçi ürün ve çözümler üretmek üzere çalışmalarını faaliyete geçiren Emlak Katılım yeni şubelerini müşterileriyle buluşturuyor. Banka, Küçükbakkalköy, Zeytinburnu ve Bursa (Nilüfer) bölgesinde açtığı son şubeleri ile Türkiye genelinde toplam 76 şubeye ulaştı.

Emlak Katılım, müşterilerine dijital bankacılık araçlarıyla hizmet sunmaya devam ederken Türkiye'nin dört bir yanında şubeleşme çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Emlak Katılım İstanbul ve Bursa'daki yeni hizmet noktalarıyla müşterilerinin farklılaşan finansal ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hedefliyor.

Emlak Katılım, Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Çeyrek Hesap ürününü müşterilerine sunan ilk banka oldu. Emlak Katılım çeyrek altın hesap uygulamasını 1 Mart'ta devreye aldı. Bu uygulama sayesinde müşteriler birikimlerini güvence altına alabiliyor.

15 Mart tarihinde devreye alınacak Kazandıran Çeyrek Hesap'la da müşteriler hem birikimlerini güvence altına alıp hem de kar payı kazancı elde edebilecek.

Müşteriler, Darphane tarafından üretilen çeyrek, yarım, tam, iki buçukluk ve beşlik cumhuriyet altın türünde adet ve üretim yılı fark etmeksizin birikimlerini Emlak Katılım şubelerine götürerek hesap açılış işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Bu hesap sayesinde Emlak Katılım müşterilerinin birikimlerinin çalınma ve kaybolma riskleri, kasa kiralama ve sigortalama maliyetleri ortadan kalkıyor. Müşteri dilediği zaman Çeyrek Hesabındaki bakiyeyi en yakın Emlak Katılım şubesinden fiziki altın olarak alabiliyor. Aynı zamanda müşteriler çeyrek altın hesaplarındaki bakiyeyi ilgili bankacılık işlemlerinde teminat olarak da değerlendirebiliyor.

Müşterilerinin birikimleri kur değişiminden etkilenmeden değerlenmeye devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın duyurduğu yeni sistemle kur artışından kaynaklanan gelir kayıpları koruma altına alınıyor.

Emlak Katılım Bankası'nın bu kapsamda geliştirdiği "Kur Korumalı TL Katılma Hesabı", "Dövizden TL'ye Kur Korumalı Katılma Hesabı'" ve "Altından TL'ye Kur Korumalı Katılma Hesabı" ile müşteriler risklerden korunarak tüm kar payı imkanlarından faydalanabiliyorken hesaplarına yansıyan kar payı ödemesine de stopaj uygulanmıyor. Emlak Katılım'ın kur korumalı TL katılma hesapları avantajlarından tüzel müşterileri de yararlanabiliyor. Banka müşterileri, mobil ve internet şube aracılığıyla ya da en yakın Emlak Katılım şubesinden kur korumalı TL katılma hesaplarını kolaylıkla açabiliyorlar.

Bireysel ve kurumsal tüm müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak üzere dijitalleşmeyi odağına alarak yenilikçi çözümler üretmeye çalışan banka, bu anlayışa hizmet eden CepPOS ürününü geliştirdi. Emlak Katılım müşterileri cep telefonlarına indirdikleri uygulama sayesinde pos cihazı taşımaya gerek duymaksızın tüm kredi ve banka kartlarından hızlıca tahsilat yapabilirken, finansal durumlarını da kolaylıkla takip edebiliyor.

Emlak Katılım, hayata geçirdiği FAST ve KOLAS uygulaması ile müşterilerine hızlı ve masrafsız bir şekilde bankacılık işlemlerini gerçekleştirme imkanı sunuyor. Banka müşterileri FAST ile EFT saatleri dışında, günün her anında para transfer işlemlerini gerçekleştirebiliyorken KOLAS ile e-posta, cep telefonu, kimlik, pasaport veya vergi numarası bilgilerini hesaplarına tanımlayarak IBAN'sız para alma veya gönderme işlemlerini kolaylıkla yapabiliyor.