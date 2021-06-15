Emlak Katılım, görüntülü görüşme ile müşterilerine hesap açacak
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Emlak Katılım, görüntülü görüşme ile müşterilerine hesap açacak

Emlak Katılım, görüntülü görüşme ile müşterilerine hesap açacak
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Farklılaşan müşteri ihtiyaçlarına yeni ürün ve hizmetlerle yanıt vermeyi hedefleyen Emlak Katılım, mobil şube üzerinden görüntülü görüşme ile hesap açma imkanı sunuyor.

Farklılaşan müşteri ihtiyaçlarına yeni ürün ve hizmetlerle yanıt vermeyi hedefleyen Emlak Katılım, mobil şube üzerinden görüntülü görüşme ile hesap açma imkanı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Emlak Katılım Bankası, farklılaşan müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetlerine bir yenisini daha ekliyor. Yeni geliştirilen uzaktan müşteri edinimi ile bankanın müşterileri mobil şube üzerinden görüntülü görüşme ile hesap açabilecek.

Emlak Katılım mobil şube uygulamasını akıllı telefonlarına indirenler, bu uygulama üzerinden randevu alma, randevu saatinde görüntülü bağlanma ve görüntülü konuşma işlem adımlarını takip ederek "imza atma", "kurye ziyareti" ve "şubeye gitme" gibi zorunlulukları ortadan kaldıran yeni sistem ile kolaylıkla Emlak Katılım müşterisi olabilecek.

"Dijital yatırımlara ağırlık vereceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, dijital yatırımlara ağırlık vereceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Emlak Katılım olarak müşterilerimize sunduğumuz hizmeti her geçen gün yeni ürünlerle çeşitlendiriyoruz. Ürün gamımızı artırırken çağımızın gerektirdiği şekilde dijital kolaylık sağlayacak hizmetlerimizle müşterilerimizin yanında olmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda hizmete sunduğumuz ve aynı zamanda içinde bulunduğumuz salgın döneminde hem müşterilerimizin hem de çalışanlarımızın sağlığını korumak adına büyük önem taşıyan uygulamalarımız sayesinde, bulunduğunuz her yerden müşteri temsilcilerimizle yapacağınız görüntülü görüşme ile ya da online başvurunuz sonrasında kurye vasıtasıyla hesap açılış işlemlerinizi tamamlayarak müşterimiz olabiliyor ve bankacılık hizmetlerimizden faydalanabiliyorsunuz."

Emlak Katılım e-şube müşterilerine özel kar paylaşım oranı

Emlak Katılım'ın şubeye gitmeden banka hesabı açmayı mümkün kılan Emlak Katılım "e-şube" hizmeti sayesinde online başvuru sonrasında kurye vasıtasıyla da müşteri olunabiliyor.

Emlak Katılım "e-şube" ile dijital kanal üzerinden hesap açabilmek ve bankacılık işlemlerini bu kanal üzerinden gerçekleştirebilmek mümkün olabiliyor. "e-şube" müşterileri mobil ve internet şube üzerinden açtıkları TL katılma hesaplarından, onlara özel tanımlanan 98/2 kar paylaşım oranı ile kazanç elde edebiliyor.

CepPOS uygulaması ile cep telefonlarını POS cihazına dönüştüren Emlak Katılım, işletmelere kolaylık sunarak müşterilerinin kredi kartı ya da banka kartından saniyeler içinde ödeme alabilmelerini sağlıyor.

Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlayan CepPOS ile sabit ücret, rulo masrafı, taahhüt ve kota hedefi olmaksızın tahsilatlar yapılabiliyor. Emlak Katılım müşterileri şubeye gitmelerine gerek kalmadan CepPOS uygulamasını indirilerek kullanabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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