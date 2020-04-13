Emlak Katılım'da Altın Transfer Sistemi başladı
Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, Altın Transfer Sistemi'nin başlamasına ilişkin "Altın Katılma Hesabı ile müşterilerimizin altınları değer kazanırken, gram olarak da çoğalıyor olması güzel bir imkan." ifadelerini kullandı.
13.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:08
Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, Altın Transfer Sistemi'nin başlamasına ilişkin "Altın Katılma Hesabı ile müşterilerimizin altınları değer kazanırken, gram olarak da çoğalıyor olması güzel bir imkan." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Dunya.com