Emlak Katılım'da Altın Transfer Sistemi başladı Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, Altın Transfer Sistemi'nin başlamasına ilişkin "Altın Katılma Hesabı ile müşterilerimizin altınları değer kazanırken, gram olarak da çoğalıyor olması güzel bir imkan." ifadelerini kullandı.

Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, Altın Transfer Sistemi'nin başlamasına ilişkin "Altın Katılma Hesabı ile müşterilerimizin altınları değer kazanırken, gram olarak da çoğalıyor olması güzel bir imkan." ifadelerini kullandı. Kaynak: Dunya.com