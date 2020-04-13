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ATM, Ekonomi

Emlak Katılım'da Altın Transfer Sistemi başladı

Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, Altın Transfer Sistemi'nin başlamasına ilişkin "Altın Katılma Hesabı ile müşterilerimizin altınları değer kazanırken, gram olarak da çoğalıyor olması güzel bir imkan." ifadelerini kullandı.

13.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:34
Emlak Katılım'da Altın Transfer Sistemi başladı

Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, Altın Transfer Sistemi'nin başlamasına ilişkin "Altın Katılma Hesabı ile müşterilerimizin altınları değer kazanırken, gram olarak da çoğalıyor olması güzel bir imkan." ifadelerini kullandı.

Emlak Katılım'dan yapılan açıklamaya göre farklılaşan müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetlerini genişletmeye devam ederek, bu kapsamda geçen yıl "Altın Katılma Hesabı"nı hayata geçiren Emlak Katılım, altın transfer sistemine dahil oldu. Bu sayede Emlak Katılım müşterileri bankalar arası altın transferi yapabiliyor.

Takasbank Altın Transfer Sistemi üyesi olan Emlak Katılım, bu sisteme üye tüm kurumlarla altın alımı ve gönderimi yapabiliyor. "Altın Katılma Hesabı" ile Emlak Katılım müşterileri altın üzerinden yatırımlarını değerlendirirken, altın olarak faizsiz kazanç elde etme imkanı buluyorlar. Emlak Katılım, Altın Katılma Hesaplarına 6 Nisan 2020 itibarıyla (100 gr altına) 3 aylık vadede brüt 0,97 oranında kar dağıtımı gerçekleştirdi.

Katılım bankacılığı pazar payını yeni ürünler geliştirerek büyütmeyi hedefleyen Emlak Katılım, 2019 yılında, Cari Hesap Hizmeti ile birlikte Gümüş ve Platin Cari Hesap hizmetlerini de müşterileriyle buluşturarak, ülkemizde gümüş ve platin cari hesap hizmeti sunabilen sayılı kurumlardan birisi oldu.

Bununla birlikte, Emlak Katılım müşterileri TL, dolar, avro karşılığında altın, gümüş ve platin alım-satımı işlemlerini de gerçekleştirebiliyor.

"Önceliğimizi dijital kanalların geliştirilmesine veriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, yeni ürünler geliştirmeye devam eden Emlak Katılım'ın, yaşanmakta olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı salgın döneminde, şubeleri, dijital bankacılık ve alternatif dağıtım kanallarıyla müşterilerinin yanında olmaya devam ettiğini belirtti.

"Yaşadığımız dönem dijital kanalların artan önemini vurgulamış, alternatif dağıtım kanallarının, mobil platformların önemini daha da arttırmıştır." ifadelerini kullanan Bayraktar, bu sebeple faaliyetlerde önceliği dijital kanalların geliştirilmesine verdiklerinin altını çizdi.

Bayraktar, çok yakında üzerinde çalıştıkları yeni dijital bankacılık platformu ile potansiyel müşterilerin bulundukları adresten Emlak Katılım müşterisi olmalarının yolunu da açmış olacaklarını bildirdi.

Altının, dijital kanallar üzerinden yatırım yapılabilen, değeri her geçen gün artan önemli bir yatırım

aracı olduğunu ifade eden Bayraktar, Takasbank sistemine üye bankalar arası altın transferi yapılıyor olmasının da büyük kolaylık, Altın Katılma Hesabı ile müşterilerin altınlarının değer kazanırken gram olarak da çoğalıyor olmasının güzel bir imkan olduğunu kaydetti.

Nevzat Bayraktar, her zaman Türkiye'nin gücüne güvendiklerini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu günler mutlaka geçecek. Ülkemiz, bulunduğu coğrafi konum ve hayata geçirdiği stratejik projelerle önümüzdeki yıllarda yükselen grafiğini artırmaya devam edecektir.

Ülkemize ve bizi biz yapan değerlerin gücüne güveniyoruz. Esnafımızın, KOBİ'lerimizin, iş adamlarımızın potansiyeline güveniyoruz. Birlik olduğumuzda ortaya çıkan başarılı projelerin, geleceğe yönelik yapabileceklerimizin de bir göstergesi olduğuna inanıyoruz.

Bu günlerde tüm gücümüzle müşterilerimize olan desteğimizi sürdürüyoruz. Ancak, müşterilerimizin öncelikle kendi sağlıklarını düşünerek 'Evde Kal' uyarılarını dikkate almalarını mobil şube, internet şube ve ATM'ler üzerinden işlem yapmalarını özellikle tavsiye ediyoruz. Bildiğiniz gibi tüm kamu ATM'leri ortak ATM olarak hizmet veriyor. Müşterilerimiz, hiçbir ücret ödemeden kendilerine en yakın Kamu ATM'lerinden hizmet alabiliyorlar."

Kaynak: AA

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