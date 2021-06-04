Emlak Katılım, CepPOS ürünüyle ödül kazandı
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Emlak Katılım, CepPOS ürünüyle ödül kazandı

Emlak Katılım, CepPOS ürünüyle ödül kazandı
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Güncel

Emlak Katılım, uluslararası araştırma şirketi International Data Corporation (IDC) tarafından düzenlenen "IDC Finans Teknoloji Ödülleri 2021" kapsamında "CepPOS" ürünüyle Dijital Kanallar kategorisinde ödül kazandı.

Emlak Katılım, uluslararası araştırma şirketi International Data Corporation (IDC) tarafından düzenlenen "IDC Finans Teknoloji Ödülleri 2021" kapsamında "CepPOS" ürünüyle Dijital Kanallar kategorisinde ödül kazandı.

Emlak Katılım açıklamasına göre, dünya çapında 110'dan fazla ülkede teknoloji ve uzmanlık sunan, dünyanın en büyük uluslararası veri şirketlerinden IDC tarafından organize edilen "IDC Finans Teknoloji Ödülleri 2021" sonuçlandı.

Finans sektöründe, yapay zeka kullanımı, yeni dijital mobil ödeme girişimleri ile önemli adımlar atan markalar ve yatırımlara ödülleri verildi. Bankacılıkta dijitalleşmeye odaklanan Emlak Katılım, hizmete sunduğu CepPOS uygulaması ile IDC Finans 2021 Zirvesi'nde Dijital Kanallar kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, gerek bireysel gerekse kurumsal tüm müşteriler için dijitalleşmeyi odağına alan yenilikçi çözümler ürettiklerini belirtti.

Bu ürün ve hizmetlerle müşterilerin hayatını kolaylaştırmayı hedeflediklerini aktaran Bayraktar, "CepPOS ürününü bu anlayışla hayata geçirdik. Bu uygulama sayesinde müşterilerimiz, tüm kredi ve banka kartlarından hızlıca tahsilat yapabilirken, finansal durumlarını kolaylıkla takip edebiliyor. Teknolojideki dönüşümleri çok yakından takip ediyoruz. Ürünlerimizi ve hizmet anlayışımızı ona göre şekillendiriyoruz. IDC Finans Teknoloji Ödülleri'nde de kazandığımız ödülden dolayı çok mutluyuz. Başarılı çizgimizle her zaman müşterilerimize layık olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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