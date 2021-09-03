Emlak Katılım Bankası kısa sürede 70 şubeye ulaştı

Emlak Katılım, Aydın ve Eskişehir'de ilk şubesinin açılışını gerçekleştirerek, Türkiye genelinde toplam 70 şubeye ulaştı.

Emlak Katılım, Aydın ve Eskişehir'de ilk şubesinin açılışını gerçekleştirerek, Türkiye genelinde toplam 70 şubeye ulaştı.

Emlak Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, katılım finans sektörünün en genç üyesi olan Emlak Katılım, yeni şube açılışlarına devam ediyor.

Banka, ekonomik büyüme ve istihdama katkısı yüksek olan stratejik sektörlere, sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir finansman modelleri sunmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Emlak Katılım, son iki şubesini Eskişehir ve Aydın'da açtı. Böylelikle, Türkiye genelinde toplam 70 şubeye ulaştı.

Emlak Katılım, müşterilerine dijital bankacılık araçlarıyla hizmet sunmaya devam ederken, Türkiye'nin dört bir yanında şubeleşme çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Emlak Katılım, Aydın ve Eskişehir'deki ilk şubeleriyle bölgedeki müşterilerinin farklılaşan finansal ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hedefliyor.

"Kısa sürede gerek şubeleşme gerekse finansal yapı anlamında güçlendik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, yeni şubeleriyle sektöre ve ülkenin ekonomisine katkı sağlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Katılım bankacılığı ilkeleriyle yeniden faaliyetlerimize başlamamızın ardından, doğru adımlar atarak kısa sürede gerek şubeleşme gerekse finansal yapı anlamında güçlendik. Bir önceki ilk yarıyıl verilerine oranla toplanan fonlarımız yüzde 104 artış ile 18,2 milyar TL olurken, kullandırılan fon tutarımız ise yüzde 78 artış ile 14,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bankamız 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla 24,3 milyar TL aktif büyüklüğe ulaşmıştır.

Son iki şubemizden birini nüfusunun yarısından fazlasının geçimini tarım ile sağladığı Türkiye'nin ilk turizm kentlerinden biri olan Aydın'da diğerini ise ulaşım kolaylığı, enerji olanakları, uygun tarımsal yapısı ve zengin maden kaynaklarının yanı sıra sanayide de oldukça gelişmiş illerden olan Eskişehir'de açtık. İki bölgede de ilk şubemizi açtığımız için çok mutluyuz. Aydın ve Eskişehir şubelerimizin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Böylelikle Türkiye genelinde de 70 şubeye ulaşmış olduk."

Gayrimenkul sektörünü destekleyici projeler üretiyor

Emlak Katılım'ın gayrimenkul sektöründe piyasa yapıcı kurum olmak, kentsel dönüşümün tüm türlerine finansal çözümler sunmak ve sektörün gelişimini desteklemek üzere ortaya koyduğu ürünlerden biri olan Tapu Güvenilir Hesap, gayrimenkul devir işlemlerinin sorunsuz gerçekleşmesini sağlıyor. Emlak Katılım bir ilke imza atarak hizmete sunduğu bu uygulama ile gayrimenkul alım-satım işlemlerinde alıcıya ve satıcıya bir güvence ve kolaylık sunuyor.

Riskli yapıların acil dönüşümünün de hızlıca gerçekleşmesi için Emlak Katılım; Güçlendirme, Yerinde Birebir Dönüşüm (Emsal Artışı Olmayan), Yerinde Dönüşüm (Emsal Artışı Olan) ve Alansal Dönüşüm olmak üzere tasarladığı 4 iş modelli Kentsel Dönüşüm Finansman Çözümleri ile bu konuya gereken desteği en azami düzeyde sağlamaya gayret ediyor.

İnşaatların tamamlanmaması nedeni ile oluşacak mağduriyetleri önlemek adına geliştirdiği bir diğer ürün olan Bina Tamamlama Sigortası ile ön ödemeli konut veya kentsel dönüşüm projelerinde tüketicilerin yapmış oldukları ödemeleri teminat altına alarak inşaat sektörünün güvenli ve sürdürülebilir büyümesine önemli katkı sağlamayı hedefliyor. Bunların yanı sıra Birlikte Konut Finansmanı, Yeni Evini Bekletmeyen Finansman gibi ev alacaklara kolaylık sağlayıcı çözümler de sunmaya devam ediyor.

Gerek bireysel gerekse kurumsal müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak üzere dijitalleşmeyi odağına alarak yenilikçi çözümler üretmeye devam eden Emlak Katılım, geçen yıl hizmete sunduğu CepPOS uygulamasını bu yıl IDC Finans Teknoloji ödülüyle taçlandırdı.

Farklılaşan müşteri ihtiyaçlarına yeni ürün ve hizmetlerle yanıt vermeye devam eden Emlak Katılım, Vadeli İhracat Finansmanı ürünü ile ihracatçı müşterilerimize de vadesi gelmeden alacaklarını temin edecekleri bir yapı oluştururken, Avalli İhracat Finansmanı ile işlem vadesini beklemeden firma limiti veya teminat gerektirmeden alacakların tahsil edilebileceği komisyonsuz finansman desteğini sunuyor.

Sürdürülebilir ve çevreye duyarlı projeleri destekliyor

Stratejik öncelikleri arasında yer alan çevre temalı projelerin desteklenmesi konusunda, yenilenebilir enerji alanında yapılan ortaklıklarla sağlanan finansal çözümleriyle yeşil yatırım projelerini destekleyerek, yeşil kira sertifikası ihracı ile fon kaynaklarına erişerek sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak adımlar atan Emlak Katılım, bu doğrultuda yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak isteyen müşterilerine, Smart Energy ile yaptığı leasing anlaşması sayesinde uygun kar oranlarıyla yüzde 100 leasing finansmanı imkanını sunuyor.

Yine Solar Çatı ile Çatı Güneş Enerjisi Santrali (Çatı GES) alanında yaptığı iş birliği çerçevesinde bireysel mesken çatı üstü güneş enerjisi sistemi kurulumuna yönelik finansman desteği sağlıyor.

Kıymetli maden ve döviz alım satımında önemli bankalardan biri olmayı hedefleyen Emlak Katılım, müşterilerine avantajlı kurlarla hizmet ayrıcalığı sağlamak için çalışmalarına hızla devam ediyor. Emlak Katılım müşterileri döviz alım-satım işlemlerini, talimatlarını Türk lirası ve 16 döviz birimi dahilinde yapabiliyorken, hesaplar arası altın, gümüş ve platin gibi kıymetli maden alım ve satış işlemlerini de kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Türk lirası karşılığında kıymetli maden alım ve satım işlemleri yapılabildiği gibi dolar ve avro karşılığında da kıymetli maden alım satım işlemleri yapılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt