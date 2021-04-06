Emlak Katılım, 4 yeni şubesini hizmete açtı

Emlak Katılım, 4 yeni şubesini daha hizmete açtı.

Emlak Katılım, 4 yeni şubesini daha hizmete açtı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Emlak Katılım, müşterilerinin bankacılık ihtiyaçlarını karşılamak üzere şube ağını genişletmeye devam ediyor.

İstanbul'da 28'inci, Manisa ve Denizli'de birinci, Konya'da ise 3'üncü şubesini hizmete sunan Emlak Katılım, Türkiye genelinde toplam 62 şubeye ulaştı.

Mart 2019'da faaliyete geçen ve yılı 11 şube ile tamamlayan Emlak Katılım, 2020'de şubeleşmeye hız vererek yıl sonu şube sayısını 50'ye taşıdı.

Bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanında şubeleşme çalışmalarını sürdüren banka, 4 yeni şubesini daha hizmete sundu. Emlak Katılım, İstanbul Sultançiftliği, Manisa, Denizli ve Konya Kobisan şubelerini aynı anda açtı.

Emlak Katılım, yurt içi piyasalarında gerçekleştirdiği kira sertifikası (sukuk) ihraçlarıyla kaynak çeşitliliğini artırıp sukuk piyasasına hızlı giriş yaparak Nisan 2020'den bu yana 7,6 milyar TL'lik sukuk ihracı gerçekleştirdi.

Emlak Katılım, Haziran 2020'de 100 milyon TL tutarlı, 369 gün vadeli ve 4 dönemsel getiri ödemeli "getirisi katılma havuzuna referanslı kira sertifikası ihracı" gerçekleştirdi.

Emlak Katılım'ın diğer önemli ürünlerinden biri de 19 Mart 2021'de ihracını gerçekleştirdiği yaklaşık 47 milyon TL tutarlı ve 455 gün vadeli ortaklığa dayalı sukuk ihracı oldu.

Katılım finans sisteminin özüne hitap eden risk paylaşımına ve ortaklığa dayalı sukuk ihracı ile Emlak Katılım, katılım bankalarının önemli bir fon toplama aracı olan özel fon hesabı havuzlarını yaklaşık 16 yıl sonra sektörde yeniden canlandırdı.

Emlak Katılım, Şubat 2021'de Sermaye Piyasası Kurulu'ndan almış olduğu 15 milyar TL tutarlı kira sertifikası ihraç tavanı onayı ile Banka'nın büyümesine ve artan şube ağına paralel, sukuk ihraçlarını artırmaya devam edecek.

Emlak Katılım, kentsel dönüşüm ile riskli yapılarda veya riskli alanlarda ikamet eden kat maliklerinin daha sağlam ve modern binalarda oturmalarını sağlamak için yeni finansman çözümleri geliştirdi. "Güçlendirme", "Yerinde Birebir Dönüşüm (Emsal Artışı Olmayan)", "Yerinde Dönüşüm (Emsal Artışı Olan)" ve "Alansal Dönüşüm" olmak üzere 4 adet iş modeli tasarlayan Emlak Katılım, her 4 modelde de kat maliklerine 120 aya kadar finansman kullandırabiliyor.

Aynı zamanda kat malikleri Emlak Katılım'dan kullanacağı kentsel dönüşüm finansmanlarında, konut için azami 200 bin TL ve güçlendirme için azami 80 bin TL olmak üzere 120 ay vadeye kadar ve yıllık kar payı oranı üzerinden 400 baz puan devlet desteğinden faydalanabiliyor.

"Yerel ekonomiye ve istihdama katkı sunmayı önemsiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, Emlak Katılım'ın istikrarlı bir şekilde büyüyor olmasından duydukları memnuniyeti aktararak, şunları kaydetti:

"Müşterilerimize bulundukları lokasyonlarda ulaşmayı, yerel ekonomiye ve istihdama katkı sunmayı önemsiyoruz. Bu hedef doğrultusunda şube ağımızı genişletmeyi ve sektörde yeni ürün ve hizmetler geliştirmek suretiyle farklılaşmayı sürdüreceğiz. İnsanı odağına alan, sürdürülebilir bir hizmet modeli anlayışı ile yaptığımız tüm çalışmalarda katılım bankacılığı etik ilke ve uygulamaları doğrultusunda hizmet üretiyoruz. 4 şubemizin de ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız