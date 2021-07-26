EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 30 DAİRE SATIŞ İHALESİ
Yukarıda sıra numaraları 1-30 olan, tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen yerler İskenderun Belediyesince 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılmıştır.
Yukarıda sıra numaraları 1-30 olan, tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen yerler İskenderun Belediyesince 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılmıştır. Ayrıntılı Bilgileri Görmek İçin Tıklayınız.
Kaynak: Habermetre