EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 30 DAİRE SATIŞ İHALESİ

Yukarıda sıra numaraları 1-30 olan, tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen yerler İskenderun Belediyesince 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılmıştır.