EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 30 DAİRE SATIŞ İHALESİ
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EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 30 DAİRE SATIŞ İHALESİ

EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 30 DAİRE SATIŞ İHALESİ
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Yukarıda sıra numaraları 1-30 olan, tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen yerler İskenderun Belediyesince 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılmıştır.

Yukarıda sıra numaraları 1-30 olan, tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen yerler İskenderun Belediyesince 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılmıştır. Ayrıntılı Bilgileri Görmek İçin Tıklayınız.

Kaynak: Habermetre

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