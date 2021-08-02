"Emlak işletmelerinin ruhsat şartları ertelendi"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Emlak işletmelerinin ruhsat şartları ertelendi"

'Emlak işletmelerinin ruhsat şartları ertelendi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Taşınmaz ticaretiyle iştigal eden işletmeler için işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik şartları bir yıl ertelendi" dedi.

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Taşınmaz ticaretiyle iştigal eden işletmeler için işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik şartları bir yıl ertelendi" dedi.

Taşınmaz ticareti yapılan iş yerlerinde aranacak niteliklere ilişkin düzenleme 30 Temmuz tarihinde 31553 karar numarası ile resmi gazetede yayımlandı. Düzenlemeye göre, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında yapılan düzenleme ile emlak işletmeleri için şartlar 31 Temmuz 2022 tarihine kadar ertelenmiş oldu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı "Taşınmaz ticareti hakkında yönetmeliğin ilk düzenlemesinde yetki belgesi alınabilmesi için işletmelerde aranan şartlar belirtilmiş ve bunların Ticaret İl Müdürlükleri tarafından kontrol edilmesi düzenlenmişti. Daha sonra revize edilen yönetmeliğe göre ruhsat şartlarının artık yetkili idarelere devir edilmişti. Yapılan düzenleme sonrasında 31 Temmuz 2021'de biten süre 1 yıl uzatılmış oldu" dedi.

"İşletme ikamet amacıyla kullanılamaz"

Taşınmaz ticareti hakkında yönetmeliğin bazı maddelerinin iş yerlerindeki şartlar konusunda bağlayıcı olduğuna dikkat çeken Özelmacıklı, "Yönetmeliğimizin 14. Maddesinde yer alan Taşınmazticaretinde uyulacak ilke ve kurallar bölümünde emlak işletmelerinin taşınmaz ticaretiyle iştigal ettikleri iş yerini ikamet amacıyla kullanamayacaklar ve bu iş yerinde başka bir ticari faaliyette bulunamayacakları ayrıca belirtilmiştir. Bu nedenle ruhsat yönetmeliğin uzatılmasını bu kapsamda değerlendirmemek gerekir" şeklinde konuştu.

Ruhsat yönetmeliğin getireceği düzenlemeler

İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik kapsamında, taşınmaz ticareti yapılacak iş yerlerinde aranacak olan şartlara ilişkin bilgiler de paylaşan Özelmacıklı, "Öncelikle faaliyet alanının, ilgili mevzuat uyarınca bağımsız bölüm niteliğine sahip olması isteniyor. Ayrıca emlak işletmesinin faaliyet alanın, en az yirmi metrekare olması hatta birden fazla tacir veya esnaf ve sanatkarın faaliyet gösterdiği bir iş yeri ise, faaliyet alanın her bir tacir veya esnaf ve sanatkar için beş metrekare artırılması isteniyor. Gene emlak işletmesinin içinde idari büro ve kabul yeri ile dosyalama işleminin fiziksel olarak yapılması durumunda arşiv bölümü bulundurulması şartlar arasında yer alıyor. Yönetmeliğimizde yer aldığı gibi taşınmazın ikamet amacıyla kullanılmaması ve o iş yerinde taşınmaz ticaretinden başka ticari faaliyette bulunulmaması gerekiyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi! Ticaret Bakanı Muş: 'Son 12 aylık ihracatımız da 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna imza atmıştır.
Son dakika haberi! Ticaret Bakanı Muş: "Son 12 aylık ihracatımız da 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna imza atmıştır.
Ticaret Bakanlığı, ambalajlı ürünlerdeki gramaj hilesine karşı harekete geçti
Ticaret Bakanlığı, ambalajlı ürünlerdeki gramaj hilesine karşı harekete geçti
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'ndan genelge: Aşı olmayanlar çalıştırılmayacak
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'ndan genelge: Aşı olmayanlar çalıştırılmayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Erken Yusuf Güney Haluk Levent Oğulcan Engin
Spor Mesut Özil Burak Elmas Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Emlak işletmelerinin ruhsat şartları ertelendi" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 13:09:01. #1.16#

title