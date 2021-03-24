Emlak işletmeleri için kritik hafta

Emlak işletmeleri için kritik haftaya girildi. 31 Mart tarihine kadar yetki belgesi başvurusunda bulunmayan işletmeler, müktesep haklardan faydalanamayacaklar.

Taşınmaz ticareti hakkında yönetmelik kapsamında, 31 Mart tarihinin önemine dikkat çeken Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı "Bu tarihe kadar yetki belgesi başvurusunda bulunmayan emlak işletmeleri artık muafiyetlerden faydalanamayacaklar. Bu kapsamda 5 Haziran 2018'den önce vergi ya da oda kaydı ile mesleği devam ettiren ve daha önce eğitim sertifikası almış olanlar, başvuru yapmadıkları takdirde ayrıca mesleki yeterlilik belgesi almaları gerekecek. Gene 05 Haziran 2018 ile 14 Ekim 2020 tarihleri arasında işletme açanlar için deneyim şartı aranmaması 31 Mart'a kadar yapılacak başvuruya bağlı. Bu tarih emlak işletmeleri için çok kritik bir tarih" dedi.

"Ticaret Bakanlığından çözüm bekliyoruz"

05 Haziran 2018 ile 14 Ekim 2020 tarihleri arasında açılış yapan gerek emlak işletmeleri gerekse de sözleşmeli işletmelerinin yaşadığı sıkıntılara da değinen Özelmacıklı "Bu tarihler arasında vergi ve oda kayıtlarını yapan, mesleki yeterlilik ve hatta eğitim belgelerini de alan binlerce işletme lise mezuniyeti şartına takılıyor. En azından bu işletmeler için Ticaret Bakanlığından bir düzenleme bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"31 Mart sonrası ihbarlar ve denetimler artacak"

Yaklaşık üç yıldır yönetmelik kapsamında taşınmaz ticareti yetki belgelerinin alınması, sözleşmeli işletme ve emlak danışmanlarının kayıt altına alınması konusunda düzenlemeler yapıldığını belirten Altın Emlak Genel Müdürü "Emlak işletmeleri artık yönetmeliklerine sahip çıkmalı ve gerekliliklerini yerine getirmeli. Özellikle 31 Mart sonrasında yetki belgesiz çalışanlar TTBS sistemi üzerinden ihbar edilebilecekleri gibi, yapılan denetimler sonrasında Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 18. Maddesine göre idari para cezaları ile karşı karşıya kalabilecekler" diye konuştu.

"26 bin emlak işletmesi yetki belgesi aldı"

Yönetmelik kapsamında yaklaşık 26 bin emlak işletmesinin yetki belgesi aldığını belirten Özelmacıklı "En çok yetki belgesi İstanbul'da alınırken, bu ilimizi sırasıyla Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Kocaeli ve Konya izledi. Lakin bazı illerimiz sayılar çok düşük. Örneğin Tunceli ilinde yetki belgeli hiç emlak işletmesi yok. Ondan az yetki belgesi almış illerimiz ise Muş, Artvin, Bingöl, Bitlis, Bayburt, Ağrı, Hakkari, Şırnak, Ardahan ve Gümüşhane. Tahminlerimize göre hala yetki belgesi almayan, en az bu kadar daha emlak işletmesi var. Meslektaşlarımız konuya daha duyarlı yaklaşmalı, yoksa bu mesleği önümüzdeki dönemde yapamıyor olacaklar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı