Emlak Dünya Şampiyonu Evrim'den Tv Programı

Henüz yılın tamamlanmadığını hedefinin şampiyonluk olduğunu söyleyen Evrim Kırmızıtaş Başaran "En büyük gururum,2016 Dünya Şampiyonluğum.Dokuz yıldır her ay ve her sene istikrarlı bir şekilde dünya listelerine girmek ve adımı sadece bir kerelik değil her yıl listelere yazdırmaktır.2018 yılında da hedefim Dünya Şampiyonluğu'nu bir daha elde etmek"diyerek heyecanını paylaştı ve emlak sektörüne nasıl girdiği ve dünya şampiyonluğuna kadar giden başarısını nasıl elde ettiğini,başarısının sırlarını yeni televizyon programında işleyecek.

Henüz proje aşamasında olan,yapımcılığını Arzu Kalaylı,sunuculuğunu kendisi yapacak Evrim Kırmızıtaş Başaran,"yayın için özel kanallarla görüşmeler yapıyoruz,süprizlerimle geliyorum ve artık gayrimenkul alırken ilk bana soracağınız bir tv programı ile karşınızda olacağım"dedi..