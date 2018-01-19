Emlak Dükkanından Cep Telefonu Çalan Hırsız Yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir emlak dükkanında işletmecinin mutfağa girdiğini fark etmesinin ardından, içeriye girerek masanın üzerindeki cep telefonunu çalan şahıs, yakalandı.

Olay, Kızıltepe ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, önceki gün 09.00 sıralarında, Necmettin Ergüven'e ait emlakçı dükkanının önüne gelen bir şahıs, bir süre iş yerini gözledikten sonra, Ergüven'in mutfağa gittiği fark etti. Fırsattan yararlanan şahıs, dükkana girerek Ergüven'in masaya bıraktığı telefonu çalıp, kayıplara karıştı. Mutfaktan döndüğünde telefonunun olmadığını fark eden Ergüven, sokaktaki güvenlik kamerasına ulaştı. Görüntüleri izleyen Ergüven, telefonunun çalındığını anladı.

Ergüven'in, durumu bildirmesi üzerine Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Titizlikle kamera görüntülerini izleyen polis, şahsın kimliğini belirledi. İ.K. adlı şahıs, dün akşam saatlerinde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - MARDİN