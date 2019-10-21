EMLAK DOLANDIRICILIĞI OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

EMLAK DOLANDIRICILIĞI OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Beylikdüzü ve Esenyurt bölgelerinde emlak alışverişi sırasında vatandaşı dolandıran çeteye yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

21.10.2019 11:37
EMLAK DOLANDIRICILIĞI OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Beylikdüzü ve Esenyurt bölgelerinde emlak alışverişi sırasında vatandaşı dolandıran çeteye yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Kurdukları emlak ofislerinde emlak satma bahanesiyle 120 kişiden yaklaşık 150 milyon lira dolandırdığı öne sürülen şebeke geçtiğimiz hafta yapılan operasyonla çökertilmişti. 6 ilçede yapılan eş zamanlı operasyonda 30 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 5 kişi daha gözaltına alınırken, toplamda 9'u kadın 35 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. 

Görüntü dökümü: ------------------Şüphelilerin polis araçlarına bindirilmeleri

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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