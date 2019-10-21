EMLAK DOLANDIRICILIĞI OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ (1)

21.10.2019 11:06

Beylikdüzü ve Esenyurt bölgelerinde emlak alışverişi sırasında vatandaşı dolandıran çeteye yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sahte emlak ofisi açarak ev ya da arsa almak isteyen kişileri dolandırdıkları iddiasıyla geçen hafta yapılan operasyonda 8'i kadın 30 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Görüntü dökümü:

------------------Şüphelilerin polis araçlarına bindirilmeleri

Kaynak: DHA

- İstanbul