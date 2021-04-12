Emlak beyanı protokolle elektronik ortama taşındı
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Emlak beyanı protokolle elektronik ortama taşındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Emlak beyanı protokolle elektronik ortama taşındı

Konyaaltı Belediyesi, Tapu ve Kadastro VI. Antalya Bölge Müdürlüğü ile "Elektronik Ortamda Emlak Beyan Değerinin Alınması" protokolü yaptı.

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Konyaaltı Belediyesi, Tapu ve Kadastro VI. Antalya Bölge Müdürlüğü ile "Elektronik Ortamda Emlak Beyan Değerinin Alınması" protokolü yaptı. Buna göre vatandaşlar tapu harcına esas olan emlak beyanı belgesine elektronik ortamda ulaşabilecek.

Konyaaltı Belediyesi, Tapu ve Kadastro VI. Antalya Bölge Müdürlüğü ile "Elektronik Ortamda Emlak Beyan Değerinin Alınması" protokolü yaptı. Konyaaltı Belediye Başkan Semih Esen ve Tapu ve Kadastro VI. Antalya Bölge Müdürü Funda Aydın Seymen tarafından imza altına alınan protokolle Belediye ile Tapu Müdürlüğü arasındaki işlem yoğunluğun azaltılması hedefleniyor. Vatandaşların işlem yükünü hafifletmek adına yeni bir protokole imza attıklarını dile getiren Başkan Semih Esen, bu protokolle tapu işlemleri için istenen emlak beyanı belgesine elektronik ortamda ulaşılabileceğini söyledi.

Vatandaşın iş yükü hafifleyecek

Başkan Semih Esen, "Vatandaşlarımız alım satım işlerinde tapu işlemlerini yaptırırken ilgili taşınmazın tapu harcına esas olmak üzere belediyemizden emlak beyan değerlerini almaları gerekiyordu. Vatandaşlarımız adeta tapu müdürlükleri ile belediyemiz arasında mekik dokuyorlardı. Bu konuda vatandaşlarımızın iş yükünü azaltmak, zaman tasarrufu sağlamak için Tapu ve Kadastro VI. Antalya Bölge Müdürlüğü ile protokol imzaladık. Protokol kapsamında vatandaşlarımızın işlemlerine yönelik emlak beyan değerleri elektronik ortamda gönderilecek. Vatandaşlarımız ile protokolün taraflarına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Tapu harcına esas olan emlak beyanı belgesinin elektronik ortamda verilebilmesi için Konyaaltı Belediyesi ile protokol yaptıklarını ifade eden Tapu ve Kadastro VI. Antalya Bölge Müdürü Seymen, bu protokolle vatandaşların iş yükünü büyük ölçüde hafifleteceklerini kaydetti. - ANTALYA

Emlak beyanı protokolle elektronik ortama taşındı
Emlak beyanı protokolle elektronik ortama taşındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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