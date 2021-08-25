EMKO'nun yeni yatırım rotası klima üretimi olacak
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EMKO'nun yeni yatırım rotası klima üretimi olacak

EMKO'nun yeni yatırım rotası klima üretimi olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Zonguldak'ta 1993 yılında üretime başlayan EMKO panel radyatör fabrikası 2016 yılından bu tarafa kombi üretimi yapıyor ve ürettiği ürünleri dünyanın 65 ülkesine ihraç ediyor.

Zonguldak'ta 1993 yılında üretime başlayan EMKO panel radyatör fabrikası 2016 yılından bu tarafa kombi üretimi yapıyor ve ürettiği ürünleri dünyanın 65 ülkesine ihraç ediyor.

EMKO, yurt içinde de 81 ilde servis yapılanmalarına devam ediyor. Bu kapsamda servis buluşmaları, fabrika gezisi ve eğitim toplantıları düzenleniyor. Yeni yatırım rotasının klima üretimi olduğundan bahseden Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Günay, "EMKO Kombi servisler toplantıları devam ediyor. Pandeminin etkilerinin tekrar artmaya başlaması ile birlikte bu gibi kalabalık organizasyonları bir müddet yapmayacağız. Her birimiz bu süreci daha dikkatli geçirerek sağlıklı yarınlarda buluşacağız. Çok çalışacağız ki istediğimiz yere ulaşalım. Müslümanlar dünyanın en çalışkan insanı olmalıdır. Dünyada krizler, pandemiler, doğal afetler her zaman olur. Sistemimizi kuracağız gemimizi yürüteceğiz. Hiç şikayet etmeyin. Şikayet etmek, memnuniyetsizlik hastalıktır. İşinizi çok iyi yapın hatta en iyi yapan siz olun. Helalinden kazanın helalinden harcayın. Hep güleryüzlü olun, bu dünya kimseye kalmamış ve kalmayacak. Isıtma sektörü insanlar yaşadığı müddetçe devam eder. Soğutma ise ekonomilerinin daha iyi olduğu yerlerde olur. Hükümetimiz, hastalığın yanında bütün sıkıntılarla, doğal afetlerle mücadele etti. Sosyal devlet anlayışı ile muhtaç insan bırakmadı. Normalleşmede dünyanın en iyi ülkeleri arasındayız. Türkiyede ekonomik kriz yok, siyasi kriz var. Yani stratejik önemi sebebi ile dış ülkeler rahat bırakmıyor. Her an bir sıkıntı çıkarmaya çalışıyorlar. Çok çalışıp güçlü olacağız. Barış ve huzur için savaşa hazır olacağız. Teknoloji üreteceğiz. Ülkemizin geleceği, yüksek teknolojideki payımız ile doğru orantılı olacaktır" dedi.

"En büyük lüksüm çalışanlarımla birlikte yemek yemek"

Yusuf Günay, 72 yaşında olmasına rağmen yatırım düşündüğünü ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

"Yaşım 72 ömrümün sonuna geldiğimi biliyorum ama yine yatırım düşünüyorum. Benim ülkeme hizmetim yatırım yapmak ve istihdam oluşturmak. Benden sonra bu bayrağı geriye kalanlar dalgalandırmaya devam edecek. Yaşım ilerlemiş hala klima diyorum. Lüks hiç bir yaşantım yok. Evim aracım lüks değil. En büyük lüksüm çalışanlarımızla birlikte yemek yemek. Zonguldaklıyım, Zonguldak'tan başka yere yatırım yapma niyetim yok. Kazandığım ne varsa yatırıma aktarıyorum, her fabrika yeni bir fabrikayı doğuruyor. Okullarımızdan daha kaliteli mezunlar bekliyoruz. İşletmelerimizde okul gibi eğitimler veriyoruz. 45 yıllık sanayiciyim, radyatör ve ısıtma işine 1992 senesi de piyasadaki açığı görerek girdim. O zamanlarda 9 ayda teslimat yapılıyordu. Bende Türkiyede bu yatırımı yaparak ülkeme hizmet etmek ve para kazanmak istedim." - ZONGULDAK

EMKO'nun yeni yatırım rotası klima üretimi olacak
EMKO'nun yeni yatırım rotası klima üretimi olacak
EMKO'nun yeni yatırım rotası klima üretimi olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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