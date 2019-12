Emıtt Turizm Fuarı'ndan son 5 yılda 15 milyar tl'yi aşan katkı

02.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:06

EMITT TURİZM FUARI'NDAN TÜRKİYE EKONOMİSİNE SON 5 YILDA 15 MİLYAR TL'Yİ AŞAN KATKI

Her yıl turizm sektöründen binlerce yerli-yabancı yatırımcıyı bir araya getiren EMITT Turizm Fuarı 30 Ocak – 2 Şubat 2020 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Hyve Group tarafından düzenlenen EMITT Turizm Fuarı; Mastercard Global Destinasyon Endeksi 2019'a göre 2018'de 13,4 milyon turiste ev sahipliği yapan, dünyanın en çok turist ağırlayan şehirleri arasında 8'inci sırada yer alan İstanbul'da 24'üncü kez düzenleniyor. Fuar bu yıl; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Türk Hava Yolları (THY) kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB desteğiyle gerçekleştirilecek. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) de Fuar'ın iş ortakları arasında yer alıyor.

23'üncü EMITT Turizm Fuarı'nda 94 ülkeden 5.620 katılımcı ve 57.470 ziyaretçiyi ağırlayarak büyük bir başarıya imza atan EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, her yıl olduğu gibi 24'üncüsünde de rekor seviyede yabancı ziyaretçiyi ve turizm profesyonelini ağırlamaya hazırlanıyor.

Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler arasında yer alan Bulgaristan ile Endonezya, Malta, Hindistan, Sırbistan, Azerbaycan, Özbekistan, Japonya, Kore, KKTC, Maldivler, Nepal, Çin, Filistin, Gürcistan, Küba, Makedonya, Bosna-Hersek, Brezilya ve Kosova dahil toplam 20 yabancı ülke temsilcileri de Fuar için hazırlıklarına başladı.

İMAMOĞLU: "EMITT, İSTANBUL'UN YENİ VİZYONUNDA ÇOK ÖNEMLİ BİR YER TUTMAYI SÜRDÜRECEK"

İstanbul'u yönetenlerin, turizm endüstrisinin bütün aktörlerinin ve tüm İstanbulluların sorumluluğunun İstanbul'un turizm potansiyelini artırma olduğunu hatırlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm kesimlerin uyum ve iş birliği ile İstanbul'un dünya turizm endüstrisi açısından örnek uygulama modeli haline getirilebileceğinin vurguladı.

"Hazırlanacak İstanbul Turizm Master Planı'yla, tüm turizm endüstrisi aktörlerinin bir arada ortak akılla karar almasını sağlayacak İstanbul Turizm Atölyesi'yle, İstanbul Yatırım ve Tanıtım Ajansı'yla ve vatandaşlara yönelik eğitim seferberliğiyle turizmin bütüncül ve koordineli yönetimi konusunda örnek bir vizyonu kısa sürede hayata geçireceğiz. Hiç kuşku yok ki, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, İstanbul'un bu yeni vizyonunda da çok önemli bir yer tutmaya devam edecek," sözlerini paylaşan İmamoğlu, EMITT Turizm Fuarı'nın dünyanın sayılı turizm fuarlarından biri olmanın yanı sıra olağanüstü bir eğitim ve tecrübe paylaşım platformu olduğunun altını çizdi.

TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNE YILDA 3 MİLYAR TL ÜZERİNDE KATKI

Fuar'ın zemin hazırladığı iş birlikleri ve satış anlaşmaları ile 2015 yılından bugüne Türkiye turizm sektörüne yıllık ortalama 3 milyar TL'nin üzerinde bir iş hacmi katkısı sunduğunu tespit ettiklerini söyleyen EMITT Turizm Fuar Direktörü Hacer Aydın, son 5 yılda 15 milyar TL'ye ulaşan bu katkıyı artırarak sürdüreceklerini vurguladı.

Aydın, her yıl turizm endüstrisinden on binlerce profesyonelin buluşma noktası olan EMITT'in, olağanüstü bir eğitim ve tecrübe paylaşım platformu olduğunun altını çizdi. Aydın şöyle devam etti: "Türkiye'de her gelir grubundan tüketicinin tatil alışkanlığı kazanmasına, şehirlerin, yörelerin markalanmasına ve ülkemizin pek çok kültür varlığının gelir getiren turistik değerlere dönüştürülmesine 23 yıldır önemli katkıda bulunan EMITT, Türkiye turizm sektörünün dünyaya açılan en önemli kapısıdır."

EMITT Turizm Fuarı'nın 23 yıldır, Türkiye'de pek çok yeni tatil ve turizm destinasyonu oluşmasına ortam hazırladığını ifade eden Aydın, Türkiye'de şehirlerin hatta köylerin markalanmasının ve yerli-yabancı turistle buluşmasında EMITT'in rolüne dikkat çekti.

Hosted Buyer (davetli tur operatörü) programı için yoğun talep olduğunun altını çizen Hacer Aydın, "Asya, Avrupa, Uzakdoğu ve Latin Amerika ülkelerinden firmalar EMITT Turizm Fuarı'na ilgi gösteriyor ve programımıza başvuruda bulunuyor. En çok başvuruyu Uzakdoğu'dan aldık," dedi. Randevu sisteminin, Fuar dönemindeki görüşmeler için önemine de dikkat çeken Aydın, 2017 yılından bu yana kullanılan iş modeli ile verimliliğin arttığını belirtti.

TURİZM 4.0 VE MARKALAŞMA EN ÖNEMLİ GÜNDEM

Her yıl olduğu gibi 24'üncüsünde de rekor seviyede yabancı ziyaretçiyi ve turizm profesyonelini ağırlamaya hazırlanan EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, tüm katılımcılar için değer yaratan, birbirinden faydalı içerikler ve iş birlikleri ile sektöre yön vermeyi sürdürecek.

Turizm alanında müşteri odaklı dijitalleşme, kişiselleşme, 2000 sonrası jenerasyonunun beklenti ve taleplerinin nasıl karşılanacağı, gibi konu başlıklarının 24'üncü EMITT Turizm Fuarı'nın gündemini oluşturacağını belirten Aydın, sözlerine şöyle devam etti: "EMITT 2020'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan 'Turizm 4.0' sloganını kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Türkiye'nin marka algısını değerlendirme, ülke turizmine yol haritası oluşturma, güncel ve akıllı çözümler üretme konularını enine boyuna tartışacağız. Bu konuları konuşurken turizm tüketicisinin ihtiyaçlarını ön planda tutacağız. Dahası, turizm tüketicileri ve turizm profesyonelleri, EMITT ev sahipliğinde ve HTC iş birliğiyle geliştirilen VR Deneyim Alanı'nda, sanal gerçekliğin turizmde nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceğini ilk elden deneyimleme şansına sahip olacaklar," dedi.

EMITT'İN YOĞUN ETKİNLİK PROGRAMI SEKTÖRE YÖN VERİYOR

Her yıl olduğu gibi EMITT 2020'de de TTYD, TÜROFED, TÜRSAB gibi sektöre yön veren kurumların ağırlanacağı Başkanlar Forumu'nda dernek başkanları, beklentilerini, öngörülerini ve önerilerini paylaşacak.

Fuarla eş zamanlı gerçekleşecek etkinlik programında; konferanslar, keynote sunumlar, atölye çalışmaları, yerel ve uluslararası katılımcıların sahne şovları ve sanal gerçeklik (VR) deneyimi ile dolu günler ziyaretçileri bekliyor. Etkinlik programının partnerleri arasında Gezimanya, Gastronomi Turizmi Derneği, Hotelrunner, TTYD, TÜROFED, TÜRSAB, Urban Strategy Partners ve HTC Vive yer alıyor.

Fuar kapsamında gerçekleştirilecek etkinlik programında "Turizmde Made in Turkey" oturumunda Fütürist Cem Kınay, Marka Mimarı Ömer Şengüler, Yazar, Danışman Fatoş Karahasan ve Şef Vedat Başaran Türkiye'nin markalaşması konusunu ve dijitalizasyonun bu konuya olan etkisini irdeleyecekler. "Belediyelerin Destinasyon Stratejileri" panelinde ise büyükşehir belediyelerinden yetkili isimler, yerelde marka stratejilerini ve bu yaklaşımın bölge turizmine katkısını paylaşacaklar. "Ekonomiyi Güçlendirecek Yeni Nesil Turizm Akımları" oturumunda farklı pazarları irdelerken, "Dijital Satış Kanallarınızın Performansını Artırın" oturumuyla dijital CEO'lar bir araya gelecek. Tur Operatörleri Platformu Kurucu Üyesi Cem Polatoğlu moderatörlüğünde ise EMITT uluslararası katılımcı firmaları ağırlanacak ve global dünyanın tanıtım stratejileri masaya yatırılacak.

