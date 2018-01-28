Emitt'ten Sivas Standına Ödül

Sivas Belediyesi, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) tarafından düzenlenen dünyanın en büyük turizm fuarlarından, ' Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMİTT) en iyi stant ödülünü aldı.

Yüz binlerce ziyaretçisini ağırlayan turizm fuarında ülke genelinde il ve ilçeler de kendi turistleri için kıyasıya yarıştı. Sivas'ta Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarcılığı tarafından yöresini en iyi temsil eden stant ödülüne layık görüldü. Valilik, belediye ve Kültür Müdürlüğü tarafından oluşturulan stantta belediye başkanı Sami Aydın ziyaretçilere peskütan çorbası ikramında bulundu. Belediye sosyal tesisleri aşçıları tarafından hazırlanan çorba her fuarda olduğu gibi bu fuarda da yine ilgi odağı oldu. Sivas'ın turizm alanlarının tanıtımına yönelik hazırlanan stantta doğal güzelliklerin yanı sıra hayata geçen ve geçecek olan projeler de tanıtıldı.

4 gün süren fuarda kale projesi de yerini aldı. Şehir merkezinde yıllardır park olarak kullanılan Sivas Kalesi Belediye Başkanı Sami Aydın'ın girişimleri ile proje olmaktan çıkıyor. Bu yıl kamulaştırılması tamamlanan kale etrafındaki evlerin yıkım işlemleri de başladı. Alan boşaltma çalışmalarının ardından proje uygulamaya koyulacak. Piknikçilerin gözdesi haline gelen Anadolu'nun en güzel mesire alanı Paşabahçe'de inşa edilen Yamaç Evleri ise hem ziyaretçiler hem de turizmciler tarafından tam not alan bir diğer proje oldu.

Kangal Balıklı Kaplıca, soğuk ve Sıcak Çermik kaplıcalarının da tanıtıldığı fuar, İstanbul Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. (TÜYAP) de 4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı. - SİVAS