Emıtt'ten Sivas'a Ödül

İstanbul'da düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Sivas standı, "yöresini en iyi temsil eden stant" ödülüne layık görüldü.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) tarafından düzenlenen dünyanın en büyük turizm fuarlarından EMITT bu yıl 25-28 Ocak tarihlerinde yapıldı.

İstanbul'da gerçekleştirilen ve çok sayıda il ve ilçenin katıldığı fuarda, Sivas'ın tanıtımı için valilik, belediye, Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle kurulan stant, "yöresini en iyi temsil eden stant" ödülüne layık görüldü.

Sivas'ın başta Kangal Balıklı Kaplıca, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, Soğuk ve Sıcak Çermik Kaplıcaları olmak üzere doğal güzelliklerin yanı sıra hayata geçen ve geçecek olan projelerin de tanıtıldığı standına konuk olan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, fuar ziyaretçilerine Sivas'a özgü peskütan çorbası ikramında bulundu. Belediye sosyal tesisleri aşçıları tarafından hazırlanan çorbadan tatmak isteyen vatandaşlar Sivas standına ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Aydın, fuarda, Sivas Kale Projesi'ni de tanıttı. Şehir merkezinde yıllardır park olarak kullanılan Sivas Kalesi'nin, bu yıl kamulaştırılmasının tamamlanacağını ve kale etrafındaki evlerin yıkım işlemlerine başlanacağını belirtin Aydın, alan boşaltma çalışmalarının ardından projenin uygulanmaya başlanacağını söyledi.