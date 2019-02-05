Emıtt'te Gaziantep Standını 10 Bin Kişi Ziyaret Etti

Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) açılan Gaziantep standına 4 gün boyunca yaklaşık 10 bin yerli ve yabancı misafir ziyaret etti. Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Ticaret Odası ve TURSAB BYK Başkanlığı işbirliğiyle hazırlanan stant, meraklılarıyla buluştu. Fuar süresince standı ziyaret eden misafirlere tanıtım broşürleriyle bilgilendirmeler yapıldı ve yöresel lezzetler ikram edildi.

Turizm dünyasının en önemli buluşma noktası olan EMITT'e Gaziantep damgasını vurdu. Yerli ve yabancı birçok ziyaretçi, 31 Ocak-3 Şubat 2019 tarihlerinde İstanbul'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, bu sene de turizm profesyonellerinin buluşma noktası oldu.

Gaziantep standını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Valisi Davut Gül, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Başkanı Metin Sözen, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım başta olmak üzere İstanbul'da faaliyet gösteren Gaziantepliler dernek başkanları ve üyeleri, Geleneksel el sanatları sanatkarlarının üye olduğu Anadolu El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği (ANELSANDER) Başkanı ve üyeleri, pek çok ilin başkanları, kültür müdürleri ziyaret etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA