Emitt'te "En İyi Stant Dekoru" Ödülü Esenyurt'a

EMİTT'te "En iyi stant dekoru" ödülü Esenyurt'a

Esenyurt Belediyesi "En iyi stant dekoru" ödülünü aldı

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi dünyanın en büyük fuarlarından birisi olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda "En iyi stant dekoru" ödülüne sahip oldu.

Dünyanın en büyük fuarlarından birisi olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Esenyurt Belediyesi yerini aldı. Termal konsepti ve farklı dekorlarıyla öne çıkan Esenyurt Belediyesi, EMITT Fuarı organizatör firması tarafından verilen "En iyi stant dekoru" ödülüne sahip oldu. Ödül Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'ye takdim edildi. Hayvan barınakları ve "Bagajda mama" projesiyle ön plana çıkan Esenyurt Belediyesi, 3 Şubat'a kadar TÜYAP Fuarı'nda ziyaret edilebilecek.

"Metrobüsle gidebileceğiniz tek termal tesis Esenyurt'ta"

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, "Turizme uygun olsun diye termal temalı bir stant hazırladık. Çok da ilgi gördü. Metrobüsle gidebileceğiniz tek termal tesis Esenyurt'ta. İki ayrı tesisimiz iki ayrı mahallede bulunuyor. Buradan İstanbulluları bekliyorum. Arabalarıyla, metrobüsleriyle bekliyorum. Muhakkak gelmeleri gerekiyor. Termal tesislerimizden faydalanmaları gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın seslendirdiği gönül belediyeciliği; hayvanından yeşiline, insanından çevresine ne varsa dokunarak gelen bir belediyeyiz. Yaklaşık 10 yıldır şahsım olarak arabamın bagajında mama taşırım. Başkan olduktan sonra bunu belediyedeki bütün araçlarımızın bagajına koyduk. Adını da "Bagajda mama" koyduk. Mamalarını oradaki sahipsiz hayvanlara veriyoruz. Yaklaşık 100'e yakın Pitbull'a da ev sahipliği yapıyoruz. Gençler bir hevesle alıyorlar bunları ama bakımı ve koruması güç olan hayvanlar olduğu için bir süre sonra geri bırakıyorlar. Dışarıda kaldığı zaman insanlara zarar veriyor. Biz de bunlara ömürlerinin sonuna kadar barınağımızda bakıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA