Emitt'te Edirne Standı İlgi Gördü

EMİTT 23. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı'nda açılan Edirne standı büyük ilgi gördü.

Edirne Valiliği himayesinde Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda belediye, borsa, oda ve Trakya Kalkınma Ajansı katkılarıyla İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi 5'inci holde yerini alan Edirne tanıtım standında kentin pek çok tarihi, kültürel ve mutfak kültürleri tanıtıldı.

Stantta pek çok kültürel mirasın tanıtımı yanı sıra Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri gösterileri de ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.



Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Edirne'nin her yıl olduğu gibi bu yıl da fuardaki yerini aldığını belirterek fuarın kentin tanıtımına büyük etkisi olduğunu aktardı.

Edirne standını sanatçı Cahit Berkay'da ziyaret etti. Berkay Edirne'ye özgü ürünler hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonunda Berkay'a Edirne Kırmızısı Fular hediye edildi.

Kaynak: AA