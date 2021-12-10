İSTANBUL (Habermetre) - EMİTT FUARINDA YALOVA TANITILACAK

Yalova Belediyesi, 9-12 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da bu yıl 25'incisi yapılacak olan Uluslararası Doğu Akdeniz ve Turizm Fuarı'nda (EMITT) Yalova'yı tanıtacak. Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Kültür Turizm Müdürü Şeref Tali, Yalova Turizm Birliği Başkanı (YATUB) ve Termal Belediye Başkanı H. Sinan Acar, Başkan Yardımcıları Fatih Şahin, Ahmet Sarıduman ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Candan Yılmaz fuar öncesi yapılacak çalışmaları değerlendirildi. Yalova'nın markaları dünyanın 3. büyük fuarında tanıtılacak. Yaklaşık 50 ülkenin katılacağı fuar 9-12 Şubat tarihleri arasında İstanbul Beylikdüzü'nde gerçekleşecek.

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