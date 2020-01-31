EMITT Fuarında Menderes'e yoğun ilgi

31.01.2020 10:36 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:41

İstanbul'da düzenlenen EMITT Turizm Fuarında Menderes Belediyesi de stant açarken, stant yoğun ilgi gördü.



Menderes ilçesinin tanıtımı adına İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (İzmir YİKOB) ile birlikte Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT'e katılan Menderes Belediyesinin yetkilileri, fuarda stant açtı. Açılan stant fuar ziyaretçilerinden ilgi gördü. İlçenin tarihi ve kültürel değerlerinin sergilendiği stantta, Menderes'in boncuk ocaklarında üretilen nazar boncukları ziyaretçilere hediye edildi.



Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, tanıtım çalışmalarına devam edeceklerini ifade ederek, "Dünyanın en büyük dört turizm fuarından birisi olan EMITT'e katılarak ilçemizin tüm güzelliklerini fuar ziyaretçilerine sunuyoruz. 94 ülkenin katılım sağladığı fuarda İzmir YİKOB ile birlikte yer aldığımız standımıza büyük ilgi olması bizleri de mutlu ediyor. Menderes'imizin tarihi ve kültürel değerlerini her platformda dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA