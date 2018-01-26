Emitt Fuarında Mardin'e Büyük İlgi

İstanbul'da başlayan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT'te açılan Mardin standı ziyaretçilerin büyük ilgisi ile karşılaştı. 108 ülkeden 7 bin 300 katılımcı ile dünyanın 5. büyük fuarı olma özelliği taşıyan EMİTT Fuarına katılan Mardin, Dara antik kent konseptiyle ziyaretçi akınına uğruyor.

Mardin'in kültürel, doğal ve turistik değerlerini tanıtmak amacıyla bu yıl 22'ncisi düzenlenen dünyanın 5'inci büyük turizm fuarı EMITT 2018'e Mardin'den çeşitli firma ve şirketler katıldı. 25 Ocak tarihinde start alan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) kentlerin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin yanı sıra yöresel ürünler de tanıtılıyor. Yöresel ürünleri ile stantta yerini alan Mardin'de Dara antik kent konseptiyle yerini aldı. Fuar 28 Ocak 2018 tarihine kadar açık kalacak.

Fuara katılan Mardin, Dara antik kent konseptiyle ziyaretçi akınına uğruyor. Turizm şirketlerinin yanı sıra bir çok gıda sektörünün de ürün tanıtımına eve sahipliği yapan fuar büyük ilgi uyandırdı. Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaattin Aydın, "Mardin'in yöresel ürünleri badem şekeri, leblebi, cevizli sucuk, Dibek kahvesi, mercimek çorbası ve bulgur pilavı gelen misafirlere ikram ediliyor. Telkari ve bakır standları ile el sanatları bölümleri yoğun ilgi görüyor. Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına (EMITT) Mardin Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mustafa Yaman himayelerinde katıldık. Belediyemizin yaptığı sinevizyon gösterisi gelen ziyaretçilerimiz yoğun ilgisini çekti" diye konuştu. - MARDİN