EMITT Fuarı turizm profesyonellerini buluşturacak

04.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:54

Dünyanın en büyük dört turizm fuarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), 30 Ocak-2 Şubat 2020'de dünya turizm profesyonelleri ve tatil tüketicilerini 24'üncü kez ağırlayacak.