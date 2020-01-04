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EMITT Fuarı turizm profesyonellerini buluşturacak

Dünyanın en büyük dört turizm fuarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), 30 Ocak-2 Şubat 2020'de dünya turizm profesyonelleri ve tatil tüketicilerini 24'üncü kez ağırlayacak.

04.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:54
EMITT Fuarı turizm profesyonellerini buluşturacak

Dünyanın en büyük dört turizm fuarından biri olan Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), 30 Ocak-2 Şubat 2020'de dünya turizm profesyonelleri ve tatil tüketicilerini 24'üncü kez ağırlayacak.

Kaynak: Dunya.com

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