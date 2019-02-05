Emıtt Fuarı'nda İzmir Standına İlgi

23. EMITT - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda İzmir'in tanıtımı gerçekleştirildi.

İzmir Kalkınma Ajansı'ndan (İZKA) yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Ocak - 3 Şubat tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen fuarın İzmir standında İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir Ticaret Odası, Güzelbahçe Belediyesi, Selçuk Belediyesi, Bergama Belediyesi, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği, Ödemiş Ticaret Odası ve turizm sektöründen firmaların temsilcileri yer aldı.

Yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiği, 100 ülkeden 700'ün üzerinde tur operatörünün katıldığı fuar kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

İzmir standında UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Efes ve Bergama'nın yanı sıra Birgi'ye ayrılan bölüm, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İZKA Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, İzmir'in turizm değerlerinin geliştirilmesi ve bölgenin kalkınmasında turizmin gücünü artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Bu yıl turizmde yükseliş beklendiğini vurgulayan Yavuz, İzmir'in bu sektörden daha fazla pay almasına ve bu ivmenin sürdürülebilir kılınmasına yönelik tanıtım çalışmalarına katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA