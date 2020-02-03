EMITT Fuarı'nda Bartın standına en iyi destinasyon ödülü

03.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:46

Bartın'ın, bu yıl 24'üncüsü düzenlenen EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda "Turizm Merkezleri Dalında En İyi Destinasyon Tanıtımı" ödülüne layık görüldüğü bildirildi.

Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul TÜYAP'ta düzenlenen EMITT Fuarı'nda bölgenin valilik öncülüğünde kaymakamlıklar ile belediyelerce hazırlanan Bartın standıyla tanıtımının yapıldığı belirtildi.

Bartın standında Küre Dağları Milli Parkı, Bartın ve Kastamonu'daki tüm alanlarının tanıtımının yapıldığı da ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fuarda, Bartın'ın tarihi, turistik ve kültürel değerlerinin yanında trekking, yaban hayatı gözleme, av turizmi gibi aktiviteleri de öne çıkarıldı. Standımızda, gelen turizm ve seyahat acenteleri ile ziyaretçilere Küre Dağları Milli Parkımızın tüm alanlarının gösterildiği video ve diğer materyallerle tanıtımı yaptık. Çekilişini 5 Şubat'ta yapacağımız ve 5 çifte iki gün konaklamalı 'Küre Dağları Milli Parkında Doğa Seni Çağırıyor' hediye çekilişine bin 400 kişi katlım sağladı. Yine ilimizi keşfetmek isteyenlere yöresel yiyecekler, tarihi, turistik ve kültürel değerler anlatıldı. 30 Ocak'ta açılan ve 2 Şubat'ta sona eren fuarda 'Turizm Merkezleri Dalında En İyi Destinasyon Tanıtımı' ödülüne layık görüldük. Ödülümüz, planlamada, tasarım ve tanıtımda emeği geçen bütün paydaşlar adına Vali Sinan Güner tarafından alınmıştır."

Kaynak: AA