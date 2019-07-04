EMITT Fuarı hazırlıkları - Vali Karaloğlu'nun açıklaması

Antalya'da Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) kapsamında toplantı düzenlendi.

Valilik binasındaki salonda Vali Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, belediye başkanları, turizm sektörü temsilcileri ve bazı kurum müdürleri katıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de yer aldığı toplantının gündemi, 30 Ocak 2020'de gerçekleşecek ve dünyanın en büyük dört turizm fuarından biri olarak kabul edilen EMITT fuarı oldu.

Vali Karaloğlu, belediye başkanı ve turizmcilere seslenerek "bütüncül tanıtım" yapılması gerektiğini vurguladı.

Bu sene ortak bir karar verilerek, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, turizm temsilcileri ve diğer birliklerle bu işin başarılacağına inandıklarını söyleyen Karaloğlu, "Parça parça tanıtımlarla ciddi kaynaklar harcıyoruz. Ama bu kaynakları topladığımızda harcadığımız kaynak kadar tanıtım yapamıyoruz. Biz diyoruz ki madem bu kaynaklar harcanıyor, sonuçları daha büyük olan bir tanıtım yapalım. Tüm temennimiz bu." diye konuştu.

İlçelerin kendi bölgesini tanıtmasına karşı olmadıklarını aktaran Karaloğlu, "Büyük markanın altında alt destinasyonları mutlaka tanıtmalıyız. Ama Antalya markasını güçlendirmeden Manavgat markasını güçlendiremeyiz. Antalya markasını güçlendirmeden Belek markasını güçlendiremeyiz." dedi.

"Bu kapsamda bütüncül tanıtıma geçilmesi çok önemli" diyen Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Her birinizin, özellikle belediye başkanlarımızın, birlik başkanlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in zaten Batı Akdeniz Turizm Birliği'ni, Antalya Turizm Birliği'ne dönüştürme gibi bir çabası var. Az önce içeride bahsetti. Bu gerçekleştiği zaman bizim bu çabamızı kolaylaştıracaktır. Düşündüğümüz bütüncül çalışmaya katkı verecektir."

Kaynak: AA