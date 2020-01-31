Emitt 2020'de İznik laleri açtı

31.01.2020 09:50 | Son Güncelleme: 31.01.2020 09:50

İznik Çinisi Üzerine 7'den 77'ye her yaşta insan bir fırça ile dokunarak Ateşte Açan Lalelere destek oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Uluslararası EMİTT 2020 Fuarında İznik Belediyesi standına büyük ilgi gösterdi.

İznik Belediye Standında Misafir ve ziyaretçileri İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta karşılarken, stantta gelenler İznik Tarihi, Kültürel Değerleri, Doğal Güzellikleri ve İznik Çinisi hakkında bilgi verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Uluslararası EMİTT 2020 Fuarında İznik Belediyesi standına büyük ilgi gösterdi. Belediye Başkanları, Uluslararası Turizmciler ve birçok Vatandaş ziyaret ederek, İznik Çini Lalelerine bir fırça ile dokunarak Ateşte açan lalelere vesile oluyor.

Belediye Başkanı Usta standı ziyaret eden, Protokol üyelerine günün anısına İznik Çinisi hediye ederek unutulmaz bir anı bırakıyor. İznik standını gezen Ulusal ve Uluslararası Televizyon ekipleri Başkan Usta ile röportaj yaparak tanıtıma katkı sunuyor. İznik Belediyesi standındaki Doğal güzellikleri, Tarihi ve Kültürel Değerleri gören ziyaretçiler mutlaka İznik'e geleceklerini belirttiler.

Kaynak: Bültenler