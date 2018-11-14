Emisyon Skandalı Alman Ekonomisini de Etkiledi

Almanya ekonomisinde bu yılın üçüncü çeyreğinde gerileme yaşandı. Ülkede 2015 yılından bu yana ilk kez ekonomide küçülme yaşanırken, bunda yaşanan emisyon skandalı ve otomobil endüstrisindeki duraklamanın etkili olduğu belirtiliyor.

Ülkede yaşanan emisyon skandalı ve otomobil endüstrisindeki duraklama, ekonomi uzmanlarının tahminlerini boşa çıkardı. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından yayınlanan raporda, gayri safi yurtiçi hasılanın Temmuz-Eylül döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.2 düşüş kaydettiği belirtildi. Yaşanan düşüşün 3,5 yıl içinde ilk kez 2018'in üçüncü çeyreğinde yaşandığına dikkat çekildi.

ABD ile Almanya arasındaki ticaret anlaşmazlığı ve ABD'nin uyguladığı ek gümrük vergileri, İngiltere'nin AB'den ayrılması, Almanya dışındaki ekonomik gelişmeler Almanya'nın büyüme tahminlerini altüst etti. Almanya Ekonomik Uzmanlar Konseyi, yıllık raporda makro ekonomik gelişmeleri gözden geçirdikten sonra 2018 yılı için öngördükleri 2.3 oranındaki büyüme tahminini önce 1,8 ve daha sonra da 1.6 oranına çekti. Alman Ekonomik Uzmanlar Konseyi Başkanı Christoph Schmidt tarafından Almanya Başbakanı Angela Merkel'e verilen raporda 2019 yılı için büyüme beklentisi 1.5 oldu. - FRANKFURT