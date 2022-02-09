Emirzade ninenin ördüğü çoraplar Mehmetçiğe teslim edildi - Haberler
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Emirzade ninenin ördüğü çoraplar Mehmetçiğe teslim edildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Emirzade ninenin ördüğü çoraplar Mehmetçiğe teslim edildi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, haberlerde Mehmetçikleri karda görev yaparken görünce etkilenip yün çorap ören 72 yaşındaki Emirzade ninenin çorapları askerlere teslim edildi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, haberlerde Mehmetçikleri karda görev yaparken görünce etkilenip yün çorap ören 72 yaşındaki Emirzade ninenin çorapları askerlere teslim edildi.

Yeni Mahalle'de yaşayan Emirzade Yalamacılar, Doğu'da karla kaplı bölgelerde vatanı koruyan askerler için 35 çift yün çorap örerek, jandarmaya teslim etmişti.

Ördüğü çorapların kar altında görev yapan askerlere ulaştırılması isteyen Emirzade Yalamacılar'ın çorapları Kars İl Jandarma Komutanlığı'na ulaştı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı emrinde vatani görevini yapmakta olan erbaş ve erlere el örmesi çorapların dağıtımı yapıldı. - KARS

Emirzade ninenin ördüğü çoraplar Mehmetçiğe teslim edildi

Emirzade ninenin ördüğü çoraplar Mehmetçiğe teslim edildi

Emirzade ninenin ördüğü çoraplar Mehmetçiğe teslim edildi

Emirzade ninenin ördüğü çoraplar Mehmetçiğe teslim edildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

İl Jandarma Komutanlığı, Bilecik, Kars, Yerel, Haberler

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