KIRKLARELİ EMİRZADE NİNE, 19 MAYIS MARŞI'NDA 'YALIN AYAK' DIŞARI KOŞTU
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KIRKLARELİ EMİRZADE NİNE, 19 MAYIS MARŞI'NDA 'YALIN AYAK' DIŞARI KOŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında, araçlardan çalınan marşı duyup, yalın ayak dışarıya koşan 90 yaşındaki Emirzade Tekin'in o görüntüleri büyük ilgi gördü.

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında, araçlardan çalınan marşı duyup, yalın ayak dışarıya koşan 90 yaşındaki Emirzade Tekin'in o görüntüleri büyük ilgi gördü.

Lüleburgaz'da dün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında, belediye tarafından araçlardan marşlar çalınarak ilçede tur düzenlendi. Konvoyda şarkıcı Kıraç'ın seslendirdiği 19 Mayıs Marşı'nı duyan Emirzade Tekin, ayakkabılarını giymeden yalın ayak oğlunun da yardımıyla sokağa koştu. Zabıta personelinin Türk bayrağı verdiği Tekin, bir elinde bayrak diğer elinde bastonuyla konvoyu selamladı.

Tekin'in o anlara ilişkin belediye kamerası ile çekilen görüntüleri ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

KIRKLARELİ EMİRZADE NİNE, 19 MAYIS MARŞI'NDA 'YALIN AYAK' DIŞARI KOŞTU
KIRKLARELİ EMİRZADE NİNE, 19 MAYIS MARŞI'NDA 'YALIN AYAK' DIŞARI KOŞTU
KIRKLARELİ EMİRZADE NİNE, 19 MAYIS MARŞI'NDA 'YALIN AYAK' DIŞARI KOŞTU
KIRKLARELİ EMİRZADE NİNE, 19 MAYIS MARŞI'NDA 'YALIN AYAK' DIŞARI KOŞTU
KIRKLARELİ EMİRZADE NİNE, 19 MAYIS MARŞI'NDA 'YALIN AYAK' DIŞARI KOŞTU
KIRKLARELİ EMİRZADE NİNE, 19 MAYIS MARŞI'NDA 'YALIN AYAK' DIŞARI KOŞTU
KIRKLARELİ EMİRZADE NİNE, 19 MAYIS MARŞI'NDA 'YALIN AYAK' DIŞARI KOŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

19 Mayıs Marşı'nı duyunca yalın ayak sokağa koşan Emirzade ninenin görüntüleri ilgi çekti
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