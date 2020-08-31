Emirin yüzer sarayı Bodrum'da Katar Emirinin 300 milyon dolar değerindeki süper lüks yatı "Al Lusail" Bodrum'a demir attı.

Katar Emirinin 300 milyon dolar değerindeki süper lüks yatı "Al Lusail" Bodrum'a demir attı.

Katar Emiri Tamim bin Hamad al-Thani'nin yüzen sarayı "Al Lusail" Bodrum'a demir attı. Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen yat, ihtişamıyla dikkatleri üzerine topladı. Yatın içerisinde emirin olup olmadığı ise bilinmezken, yat personelinin hummalı bir çalışma içerisinde olduğu görüldü. 28 Ağustos'ta yine Katar kraliyet ailesine ait olduğu bildirilen "Katara" isimli süper yat da, Bodrum'a demirlemişti. Katara önceki gün gemi yanaşma iskelesinden ayrılarak Bodrum açıklarında alargada demirledi.

2017 yılında Almanya'nın Bremen kentinde inşa edilen 123 metre boyunda ve 23 metre genişliğindeki Al Lusail adlı yatın değerinin yaklaşık 300 milyon dolar olduğu belirtiliyor. 36 kişiye kadar konaklama imkanı sunan süperyat, 56 mürettebat ile hizmet veriyor.

Çelik gövde ve alüminyum üst yapıya sahip "Al Lusail"de spor salonu, asansör, yüzme havuzu, sinema, yüzme platformu, beach club, helikopter pisti, sualtı ışıkları, güzellik salonu gibi bölümler yer alıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA