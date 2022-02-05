Emirhan Özhan'dan 5.000 Aileye Yardım - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emirhan Özhan'dan 5.000 Aileye Yardım

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Emirhan Özhan'dan 5.000 Aileye Yardım

Sosyal medyada deneyler ile adından söz ettiren Emirhan Özhan, yaklaşık 5.000 aileye yaptığı yardımlar ile tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar…

Çok ufak yaşlarda tanıştığı sosyal medya ile bir çok projeye imza atan genç fenomen Özhan, şaka videolarıyla kullanmayı başladığı sosyal medyayı bir iyilik akımına çevirdi.

Bir çok aileye yaptığı maddi, manevi destek ve yardım ile gönüllerde taht kurdu. Gerçekleştirdiği pek çok işte İnstagram, Facebook ve Tiktok gibi platformlarda milyonlarca takipçisinden her zaman tam not alan Emirhan Özhan, Almanya'da ise bir müzik şirketi kurdu.

İnsanlara her zaman örnek olmaya çalıştığını belirten ünlü fenomen, iş insanı İbrahim Yılmaz ile birlikte kurduğu "İyilik Akımı" projesiyle de Türkiye'nin pek şok yerinde İnsanlara el uzattı.

Emirhan Özhan'dan 5.000 Aileye Yardım

Emirhan Özhan'dan 5.000 Aileye Yardım

Snob Magazin - Magazin

Emirhan Özhan, Medya, Magazin, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title