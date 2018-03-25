Emirhan'ın Servis Kapısından Düşüp Yaralanmasına Soruşturma

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, kapasitesinden fazla yolcu taşındığı öne sürülen okul servisine binen 6'ncı sınıf öğrencisi Emirhan Kırmızıkaya (12), aniden açılan araç kapısından düşerek, yaralandı. Başından, kolundan ve bacağından yaralanan çocuğun babası Turan Kırmızıkaya (38), servis şoförü ve ilgili firma hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise servis şoförü ve firma hakkında soruşturma başlattıklarını belirterek, firmanın sözleşmesinin feshedildiğini kaydetti.

Olay, 20 Mart Salı günü sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Karakoca Sarıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Eğitim gördüğü 10 Ekim Ortaokulu'na gitmek için evden çıkan 6'ncı sınıf öğrencisi Emirhan Kırmızıkaya, iddiaya göre, kapasitesinden fazla yolcu taşınan okul servisine bindi. Servisin hareket etmesinden 1,5 kilometre sonra aracın kapısının aniden açılmasıyla Kırmızıkaya, dengesini kaybederek, araçtan yola düştü. Olayı gören çevre sakinlerince otomobile bindirilip, Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne götürülen Emirhan Kırmızıkaya'nın kafasına 4 dikiş atılırken, kırılan sol kolu ise alçıya alındı. Sağ ayağında ve sol elinde de ezilmeler meydana gelen Kırmızıkaya, hastanedeki tedavisinin ardından evine götürüldü.

'ÇOCUĞU ORADA BIRAKIP, GİTMİŞ'

İzmir'deki bir fabrikada çalışan baba Turan Kırmızıkaya, olayın şokunu yaşadıklarını belirterek, "Normalde bu mahalleye 2 servis gelmesi gerekirken, tek servis geldi. O gün 16 kişilik servise, yaklaşık 25 kişi biniyor. Servis evden yaklaşık 1,5 kilometre ilerledikten sonra kapı bir anda açılıyor. Benim oğlum, kapının açılmasıyla birlikte hareket halindeki araçtan düşüyor. Düştüğü anda servis bir anlık duruyor. Sonra çocuğu orada bırakıp, gidiyor. Düşmeden dolayı kafasında yarık oluştu ve dikiş atıldı. Sağ kolunda kırık var, alçıya alındı. Sol elinde ezilme var, ayağında ezilmeler var" diye konuştu.

Servis şoförü ve ilgili firma hakkında İlçe Jandarma Komutanlığı'na gerekli şikayette bulunduklarını kaydeden baba Kırmızıkaya, "Olayın şokunu üzerimizden attıktan ve hastaneden çıktıktan sonra 23 Mart Cuma günü ilçe jandarmaya giderek, servis şoföründen ve ilgili firmadan şikayetçi oldum. Pazartesi de savcılığa giderek, şoför hakkında suç duyusunda bulunacağım. Ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gerekli şikayetlerde bulunacağım" dedi.

'2 SERVİS GELMESİ GEREKİRKEN TEK SERVİS GELİYOR'

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan taşımalı servis ihalesine göre, mahallelerine 2 okul servisi gelmesi gerekirken, tek servis geldiğini ve bu nedenle mahalledeki öğrencilerin sıkıntı yaşadığını dile getiren baba Kırmızıkaya, şunları söyledi:

"Normalde yapılan servis ihalesinde bizim mahallemize 2 okul servis aracının girmesi gerekir; ancak nedense tek servis aracı mahallemize geliyor. Bu konuyu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve okul müdürlüğüne defalarca ilettik; ancak kimseden ses çıkmıyor. Bugün benim oğluma olan yarın bir başkasına olur. Servis konusundaki sıkıntımızı defalarca dile getirmemize rağmen hep 'Yapacağız, ilgileneceğiz' dediler; ancak kimse ilgilenmedi ve olay yaşandı. Burada çocuklarımızın yaşadığı servis sıkıntısına bir çözüm bulsunlar."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise olayın ardından hem servis şoförü hem de firma hakkında gerekli soruşturmanın başlatıldığını, soruşturma kapsamında ilgili firmanın sözleşmesinin feshedildiğini belirterek, 26 Mart Pazartesi gününden itibaren mahalledeki öğrencilerin başka servis araçlarıyla taşınacağını vurguladı.

- Manisa