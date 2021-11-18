EMİRHAN'DAN ACI HABER... DOĞUM GÜNÜNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kalp nakli için bekleyenler arasında Türkiye'de ilk sırada yer alan Emirhan Taçyıldız doğum günü öncesi hastane odasından Türkiye'ye seslenip "Ben olsam ben de organlarımı bağışlardım" demişti.

- Amcası, "Emirhan'ın ölümü sonrası bütün aile organlarımızı bağışlama kararı aldık"

Esma MURAT- Özlem YURTÇU KARABULUT- Ömer HASAR/ İSTANBUL- - DOĞUŞTAN kalp hastası olan, 8 yıldır organ bekleme listesinde kalp nakli için bekleyen ve iki haftadır da 'acil' listesinde Türkiye'de ilk sırada yer alan Emirhan Taçyıldız, 13'ncü doğum gününde yaşamını yitirdi. Emirhan Taçyıldız, Gaziosmanpaşa'da bulunan Paşaçayırı Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. DHA aracılığı ile sesini duyurmaya çalışan Emirhan'ın annesi Emine Taçyıldız, gözyaşları içinde organ bağışı çağrısında bulunmuş, "Ne olur bağış yapın, oğluma hayat olun" demişti. Emirhan'ın en büyük hayali iyileştiğinde lunaparkta hızlı tren ve gondola binmekti.

"EMİRHAN'IN ÖLÜMÜ SONRASI BÜTÜN AİLE ORGANLARIMIZI BAĞIŞLAMA KARARI ALDIK"

BEKLEME LİSTESİNDE TÜRKİYE'DE İLK SIRADAYDI

ANNESİ "OĞLUMA CAN OLUN" DEDİ AMA OLMADI

Anne Emine Taçyıldız ise gözyaşları içinde herkesi organ bağışına çağırarak "Doğdu doğalı hastanelerdeyiz. İlk çocuğum, en büyük oğlum Emirhan. 4 kardeşler, en büyüğü. Çocuğum iyileşsin istiyorum, yıllardır hastanelerde iğne ilaç tedavisi görüyor. Hayata tutunsun, arkadaşları gibi koşsun, yürüsün, doğru düzgün yemek yiyebilsin, ilaçlardan uzak olsun istiyorum. Oğlumu yaşatmak istiyorum, acilin de acili ilk sırada nakil bekleme listesinde. Allah'ım bir mucize yaratsın, oğlum hayata tutunsun tek dileğim bu. Bir umut bekliyoruz. 7-8 senedir nakil sırasında, sesimi duysunlar bir anne olarak, lütfen organ bağışlayın. Bağış yapın, oğluma hayat verin, can verin" diyerek çağrıda bulunmuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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