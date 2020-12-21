Emirhan Aydoğan: "Son ter damlasına kadar mücadele edeceğiz"
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Emirhan Aydoğan: "Son ter damlasına kadar mücadele edeceğiz"

21.12.2020 10:40 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:45
Emirhan Aydoğan:

Bursaspor'un, İstanbulspor maçında yaptığı geri dönüşte büyük rol oynayan Emirhan Aydoğan, "Son dakikaya, son ter damlasına kadar mücadele edeceğiz.

Bursaspor'un, İstanbulspor maçında yaptığı geri dönüşte büyük rol oynayan Emirhan Aydoğan, "Son dakikaya, son ter damlasına kadar mücadele edeceğiz. Biz böyle bir takımız" dedi.

TFF 1. Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda 3-0 geriye düştükleri İstanbulspor maçından müthiş bir geri dönüş sonucu 3-3'lük beraberlikle ayrılan Bursaspor'da söz konusu karşılaşmada ön plana çıkan isim Emirhan Aydoğan oldu. Attığı gol ve yaptığı asistle takımını sırtlayan 23 yaşındaki futbolcu, gelecek adına da olumlu konuştu. Emirhan, "Kimsenin şüphesi olmasın. Son dakikaya, son ter damlasına kadar mücadele edeceğiz. Biz böyle bir takımız! Bize destek veren, inanan herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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