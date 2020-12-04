Emirhan Aydoğan kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Hangi takımda oynamaktadır? Bursaspor'un orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan hayatı ve biyografisi?
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Emirhan Aydoğan kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Hangi takımda oynamaktadır? Bursaspor'un orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan hayatı ve biyografisi?

04.12.2020 21:13 | Son Güncelleme: 04.12.2020 21:17
Emirhan Aydoğan kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Hangi takımda oynamaktadır? Bursaspor'un orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan hayatı ve biyografisi?

Emirhan Aydoğan kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Hangi takımda oynamaktadır? Bursaspor'un orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan hayatı ve biyografisi? İşte detaylar haberimizde...

EMİRHAN AYDOĞAN KİMDİR?

Kişisel Bilgiler

Doğum Yeri : OSMANGAZİ

Doğum Tarihi : 26 Haziran 1997

Uyruk : TC

Lisans Bilgileri

Lisans No : 1647818

Kulüp : BURSASPOR

Sözleşme Başlangıç T. : 1 Haziran 2020

Sözleşme Bitiş T. : 31 Mayıs 2024

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