Emirhan Aydoğan kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Hangi takımda oynamaktadır? Bursaspor'un orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan hayatı ve biyografisi?
04.12.2020 21:13 | Son Güncelleme: 04.12.2020 21:17
Emirhan Aydoğan kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Hangi takımda oynamaktadır? Bursaspor'un orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan hayatı ve biyografisi? İşte detaylar haberimizde...
EMİRHAN AYDOĞAN KİMDİR?
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri : OSMANGAZİ
Doğum Tarihi : 26 Haziran 1997
Uyruk : TC
Lisans Bilgileri
Lisans No : 1647818
Kulüp : BURSASPOR
Sözleşme Başlangıç T. : 1 Haziran 2020
Sözleşme Bitiş T. : 31 Mayıs 2024