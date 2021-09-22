Emirhan Aydoğan Ankaragücü maçında sahada olacak

Bursaspor'un Samsunspor maçında kırmızı kart gören Emirhan Aydoğan, sadece bir maç ceza aldı. Tuzlaspor müsabakasında oynamayan 24 yaşındaki futbolcu, Ankaragücü maçında sahada olacak.

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Bursaspor, maça tam kadro çıkmak istiyor. Samsunspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası Tuzlaspor müsabakasında sahada olmayan ve eksikliği oldukça hissedilen Emirhan Aydoğan, bir maç ceza aldı. 24 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Özcan Bizati'nin görev vermesi halinde Ankaragücü maçında forma giyebilecek. Bursaspor-Ankaragücü maçı 26 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Bitci Timsah Park'ta oynanacak. - BURSA

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