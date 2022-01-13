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Emirhan Aydoğan, Alanyaspor'da

Emirhan Aydoğan, Alanyaspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor'da oynayan futbolcu Emirhan Aydoğan ile 3 buçuk yıllık sözleşme imzaladı.

Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor'da oynayan futbolcu Emirhan Aydoğan ile 3 buçuk yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Emirhan Aydoğan, " Aytemiz Alanyaspor'da olduğum için çok mutluyum. Burası Türkiye'de bilinen bir kulüp. Oyuncuya çok değer verildiğini hissediyorum" dedi.

Aytemiz Alanyaspor, devre arası transfer döneminde takviyelerini sürdürüyor. Turuncu-lacivertliler, Bursaspor'da forma giyen genç futbolcu Emirhan Aydoğan'ı 3 buçuk yıllığına kadrosuna kattı. Emirhan Aydoğan, düzenlenen imza töreni ile kendisini Alanyaspor'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı. İmza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Daha önce Bursaspor'da futbol oynayan Emirhan Aydoğan bundan sonra Aytemiz Alanyaspor'umuzun formasını terletecek. Hem camiamıza, hem de Emirhan'a hayırlı olsun. Kulüp olarak ivme kazanan, aşama kaydeden bir hale geldik. Aramıza hoş geldin. Hedeflerine ulaşacağına ve bize katkı sağlayacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Emirhan Aydoğan: "Ülkemi Avrupa'da temsil etmek istiyorum"

Alanyaspor'da olduğu için mutlu olduğunu belirten Emirhan Aydoğan ise, "Aytemiz Alanyaspor'da olduğum için çok mutluyum. Burası Türkiye'de bilinen bir kulüp. Oyuncuya çok değer verildiğini hissediyorum. Orta ve kısa vadede kendimi gösterip milli takıma gitmek, oradan da ülkemi Avrupa'ya temsil etmek istiyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Emirhan Aydoğan, Alanyaspor'da

Emirhan Aydoğan, Alanyaspor'da

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