Emirhan Aydoğan 10 gole doğrudan katkı sağladı
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Emirhan Aydoğan 10 gole doğrudan katkı sağladı

22.03.2021 09:01 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:05
Emirhan Aydoğan 10 gole doğrudan katkı sağladı

Bursaspor'un deplasmanda Adanaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçta bir gol ve bir de asiste imza atan Emirhan Aydoğan, bu sezon takımı adına 10 gole doğrudan etki sağladı.

Bursaspor'un deplasmanda Adanaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçta bir gol ve bir de asiste imza atan Emirhan Aydoğan, bu sezon takımı adına 10 gole doğrudan etki sağladı.

TFF 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Adanaspor'u 3-0 mağlup eden Bursaspor'da Emirhan Aydoğan ismi ön plana çıktı. Yeşil-beyazlı takımın zorlu deplasmandaki ilk golünü atan 24 yaşındaki futbolcu, üçüncü golün de asistini yaptı. Bu sezon toplamda 7 gole ulaşan Emirhan Aydoğan, asist sayısını da 3'e çıkarttı. Yeşil-beyazlı takımın bu sezon attığı 10 gole doğrudan etki sağlayan Emirhan, Adanaspor maçında gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştü. Emirhan Aydoğan, Bursaspor'un iç sahada oynayacağı Altay maçında forma giyemeyecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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