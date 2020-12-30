Emirgazi'de tarım işçileri tarafından bulunan yaralı kartal tedavi altına alındı
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Emirgazi'de tarım işçileri tarafından bulunan yaralı kartal tedavi altına alındı

30.12.2020 11:31 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:34
Emirgazi'de tarım işçileri tarafından bulunan yaralı kartal tedavi altına alındı

Emirgazi ilçesinde bulunan yaralı kartal tedavi altına alındı.

Emirgazi ilçesinde bulunan yaralı kartal tedavi altına alındı.

Karapınar'dan Emirgazi ilçesine çalışmaya giden tarım işçileri Halit Ertan ve Erkan Ünver, sulama yaptıkları tarlada uçamayan yaralı bir kartal gördü.

İşçiler, araçlarına koyup besledikleri yaralı kartalı, daha sonra Karapınar'daki bir veterinere götürerek, ilk tedavisini yaptırdı.

Yaralı kartal, tedavisinin ardından, Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği ekiplerine ulaştırılmak üzere Karapınar Belediyesi Zabıta ekiplerine teslim edildi.

Tarım işçisi Erkan Ünver, tarladaki uçamayan kartlın, diğer hayvanlara yem olmasını istemediklerini belirterek, "Kanadında ve ayağında yara bulunan kartalı aracımıza aldık. Açlığını ve susuzluğunu giderdik. Çok bitkin haldeydi. İlk müdahalesini yaptırdık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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