Emirgan sahiline martı akını
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Emirgan sahiline martı akını

Emirgan sahiline martı akını Emirgan sahilinde kaldırım martılara kaldı Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında vatandaşların evlerinden çıkmaması üzerine boş kalan İstanbul'un ünlü sahillerinden Emirgan'da martı akını yaşandı.

Emirgan sahiline martı akını
14.05.2020 14:05 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:07

Emirgan sahiline martı akını

Emirgan sahilinde kaldırım martılara kaldı

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında vatandaşların evlerinden çıkmaması üzerine boş kalan İstanbul'un ünlü sahillerinden Emirgan'da martı akını yaşandı. Kaldırım üzerine konan onlarca martı renkli görüntüler oluşturdu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs(Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında İstanbul'da vatandaşlar evlerinden çıkmayarak sahiller boş kalmıştı. İstanbul'un ünlü sahillerinden Emirgan'da martı akını yaşandı. Yüzlerce martı tek sıra halinde dizilerek ilginç görüntü oluşturdu. Öte yandan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altında gözüken martıların ilginç görüntüsü dikkat çekti.

Emirgan sahiline martı akını

Kaynak: İHA

Manşet

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