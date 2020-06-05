Emirgan sahile akın eden vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacağı duyurusu üzerine sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar Emirgan sahile akın etti.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacağı duyurusu üzerine sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar Emirgan sahile akın etti. Sosyal mesafe kurallarına uyulmazken bazı vatandaşların maske takmadığı görüldü.

Yeni tip Korona Virüs tedbirleri kapsamında bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacağı duyuruldu. Havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar İstanbul Boğazı kenarında gece geç saatlere kadar zaman geçirdi. Vatandaşların iç içe olduğu, sosyal mesafe ve maske kuralına da uymadığı gözlendi. Emirgan Sahili'nde bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken bazı vatandaşlarda banklarda maskesiz şekilde oturarak zaman geçirdi.

Öte yandan sahil boyunca zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA